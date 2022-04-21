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"Zamlar geri çekilene kadar faturamı ödemeyeceğim" demişti; Kılıçdaroğlu’nun evinin elektriği kesildi

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"Zamlar geri çekilene kadar faturamı ödemeyeceğim" demişti; Kılıçdaroğlu’nun evinin elektriği kesildi
"Zamlar geri çekilene kadar faturamı ödemeyeceğim" demişti; Kılıçdaroğlu’nun evinin elektriği kesildi

Zamlar geri alınana kadar faturasını ödemeyeceğini söyleyen CHP lideri  Kemal Kılıçdaroğlu, evinin elektriklerinin kesildiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından bir video paylaşan Kılıçdaroğlu, "Eşimden az önce haber geldi, bugün elektriğimizi kesmişler. Hepiniz malumu milletimiz çok zor günlerden geçiyor. Hanelerin belini büktüler enerjiye yaptıkları zamlar 3 yılda yüzde 400'ü aştı. 'Geri çekin zamları' dedim çekmediler. Oysa enerji temel bir insan hakkıdır. Ekmek gibidir, hava gibidir, su gibidir hakkındır elektrik ey halkım" ifadelerini kullandı. 

2021 yılında 3 milyon 449 bin 344 abonenin elektriğinin kesildiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Çektiğimiz, size çektirilen çileye bakın Allah aşkına" dedi. 

"Et ve Süt Kurumu'na yatağa aç giren çocuklar için gitmiştim oysa zavallı yoksul çocuklarımız hem aç hem ışıksız giriyorlar yataklara" diyen Kılıçdaroğlu, "Bu eşkıya düzenine karşı faturamı ödemeyeceğimi söyledim. Ödeyemeyeceğim için değil, ödeyebilirim ama bu nasip kısmet uğruna verilen kavgada ben de olmak istedim. 'Halil İbrahim sofrasına ben de oturmak istedim. Ödemedim. Ödeyemeyenlerin sesi olmak istedim" diye konuştu. 

Kılıçdaroğlu ayrıca bu akşam saat 21.00'de bundan sonraki sürece dair bir video yayınlayacağını söyledi. 

Kılıçdaroğlu, söz konusu videoyu "Eşimden az önce haber geldi, bugün elektriğimizi kesmişler. Buna maruz kalan milyonlar için çıktım bu yola. Bu eylemim bir sivil itaatsizlik çağrısı değildir. Bir direniştir. Eylemim ülkenin karanlıkta kalan ailelerine, çocuklarına ses olmak içindir" notuyla paylaştı.

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