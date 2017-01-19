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Zamlara bir tepki de KIYED'ten geldi

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Zamlara bir tepki de KIYED'ten geldi
Kıbrıs İşinsanları Yatırımcılar ve Ekonomi Derneği (KİYED), 11 Ocak’tan itibaren devlet hizmetleri için ödenen harçlara yapılan zamların ekonomik zorluklarla mücadele eden topluma ağır bir darbe daha vurduğunu kaydetti.

KİYED’den yapılan yazılı açıklamada, zamların zaten daralmakta olan ticari faaliyetler ve olumsuz seyreden döviz kurları kaynaklı sorunlarla birlikte göz önünde bulundurulduğu zaman ülke ekonomisinde küçülmeyi hızlandıracağı ifade edildi.

Devletten beklentinin, temel gider kalemlerine her fırsatta zam yapılmasından ziyade devletin işleyişinde var olan kronik yapısal sorunların çözülmesi adına detaylı bir eylem planı hazırlanması ve uygulanması olduğu belirtilen açıklamada, kötü yönetilen bütçe ve devlet maliyetinin halka yüklenilmesinden vazgeçilmesi istendi ve günlük hayatı zamlarla pahalılaştıran eylemlerden kaçınılmasının önemine işaret edildi.

KİYED açıklamasında, halkın günden güne eriyen alım gücünün yapılan zamlarla yok olmasının önüne geçmek için tüm sivil toplum örgütlerinin ve toplumun tüm kesimlerinin dayanışma ve birlik içinde olması gerektiği de kaydedildi.

Fiyat artışlarının bütçede hangi kalemlere harcanacağı ve toplumsal getirilerinin ne olacağının kamuoyuna şeffaf bir şekilde açıklanmasının gerekli olduğu savunulan açıklamada, harçlara yapılan zamların günümüz ekonomik koşullarına göre gözden geçirilmesi talep edildi.

Açıklamada, KİYED’in KKTC’deki ekonomik şartların iyileştirilmesi adına gerçekleştirilmesi öngörülen yapısal reformlarla ilgili yapılacak çalışmalara her türlü katkıyı sunmaya hazır olduğu da ifade edildi.

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