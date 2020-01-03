Zamlara tepki : “Yol Yoksa Seyrüsefer Da Yok”

Yol yoksa seyrüsefer de yok!
Bir grup vatandaş Sosyal Medya’da yolların yapılmaması halinde seyrüsefer ödememek için grup oluşturdu.
Bir grup vatandaş Sosyal Medya’da yolların yapılmaması halinde seyrüsefer ödememek için grup oluşturdu.
Yeni yıl itibariyle harçlara gelen zammın ardından, vatandaşlar isyan noktasına geldi. Bir grup vatandaş Facebook üzerinden “yol yoksa seyrüsefer da yok” isimli grup kurdu.
Grup kurulalı 24 saat olmadan 9 binin üzerinde takipçi sayfaya üye oldu. Yollar yapılmadığı sürece seyrüsefer ödemeyeceklerini dile getiren vatandaşlar, eylem çağrısında bulunuyor.
KIsa süre içerisinde kamuoyuna açıklama yapılacağını belirten grup üyeleri yasal haklarını kullanacaklarını belirtti:
Grupta 9 binden fazla üye bulunuyor.
YKP Genel Sekreteri Kanatlı Özersay'ın geçmişteki zam paylaşımını hatırlattı:
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