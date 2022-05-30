Zamların da ardı arkası kesilmiyor!

Ülkede ardı ardına yapılan zamların da ardı arkası gelmiyor.
Akaryakıta yapılan zammın cuma günü yürürlüğe girmesini ardından, yumurta, ekmek, şeker, tavuk,un derken şimdi de gazlı içecek ve bazı cips markalarına zam geldi.
Doğuş Grubu cips ürünleri'ne (Patos, Chıps, Çerezos) 1 TL zam gelirken, Ten Ten Cips ürünlerine ise 2 TL zam geldi.
Algida ve Magnum dondurmaları da 2 TL zamlanarak fiyatını 15 TL'ye çıkardı.
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