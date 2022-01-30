CHP lideri Kılıçdaroğlu bugün duyurduğu paylaşımını akşam saat 21:00'de sosyal medya hesabından yaptı.

"Halkımızdan vergiyle, zamlarla çalınan paraları, devasa bir trol ağını beslemek için harcıyorlar. Milletin mutfağı yangın yeri, Sarayın tek derdi illegal dinleme, mobese ile izleme, trollerle küfür kıyamet. Ahlaksızlığın sınırı yok, çocuklar bile araç..." iletisi ile yayınlanan videoda CHP lideri sosyal medya trollerine ilişkin hazırlanan raporu paylaştı.

"Sarayın trolleri ifşa oldu' diyen Kılıçdaoğlu, trol olduğunu söylediği 'Nevzat Kanlı ve Trakyalı' gibi isim ve hesapları sayarak 'sizi biliyoruz' ifadelerini kullandı. Bu hesapların her gün kendisine küfür ettiğini kaydeden Kılıçdaroğlu, milletin parasının bu kişilere harcandığını savundu.

CHP Lideri, " Neden 6 milyar lira beşli çeteden birine aktarılıyor. Onlar bu parayla havuz medyası gibi kanalları finanse ediyorlar. finanse edilen diğer bir illegal ordu da işte bu troller. Sizin paranızı önce hazineye alıyorlar sonra bunları aktarıyorlar. Yetmiyor para o yüzden sizlere döndüler vergi üstüne vergi zam üstüne zam.." dedi.