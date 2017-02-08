"Zamlarla ilgili haberler gerçek dışıdır, yalandır, iftiradır!"

LTB Başkanı Harmancı, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleştirdiği açıklamasında, belediyenin hiçbir vergisine zam yapılmadığını vurgulayarak, medyada yayılan zam haberlerini yalanladı.

Detay Kıbrıs

Harmancı gerçekleştirdiği açıklamada, “Bugün yine bir gazetede bizim kanalizasyona yüzde 60 zam yapacağımız bir yurttaş tarafından konuşuluyormuş manşeti vardı” diyerek, geçtiğimiz gün yine ülkede günlük yayın yapan bir medya kuruluşunun vergilere yönelik zam iddialarına değinerek, yapılan haberlerin gerçek dışı olduğunu açıkladı.

İlgili Haber: Harmancı’dan sert çıkış

Hiçbir verginin zamlanmadığını vurgulayan Harmancı, bugün yayınlanan bir gazetenin Lefkoşa’daki kanalizasyon sorunu ile ilgili manşetten verdiği haberine ilişkin olarak, belediye ekiplerinin olayı çözdüğünü aktardı.

Harancı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Bugün yine bir gazetede bizim kanalizasyona yüzde 60 zam yapacağımız bir yurttaş tarafından konuşuluyormuş manşeti vardı ayrıca 3 gündür var olan kanalizasyon taşmasına olan duyarsızlığımız.

Önce konunun dün belediyeye bildirildiğini ve arkadaşlarımızın akşam üstü olayı çözdüğünü belirteyim. Hatlar açılmış durumdadır.

Net söylüyorum:

BİZ HİÇBİR VERGİYE ZAM YAPMAYACAĞIZ.

ZAMI YAPAN ÜSKÜDARI GEÇTİ

DEVLET harçları ZAMLANDI,ELEKTRİK fiyatları zamlandı PETROL fiyatları zamlandı, bunlara Zam oldu, bizim muhetemel zam yapacağımız üzerine yayılan senaryolar gerçek dışıdır, yalandır ve iftiradır.

Son kez söylüyorum Lefkoşa Türk Belediyesi hiç bir vergisini artırmayacaktır.