  • BIST 2.272,92
  • Altın 913.348
  • Dolar 14.7058
  • Euro 16.2335
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKADünya Sağlık Örgütü’nden yeni salgın uyarısı: Böceklerden bulaşacak

Zamlı elektrik faturaları geldi, sosyal medyada adeta isyan çıktı!

» »
Zamlı elektrik faturaları geldi, sosyal medyada adeta isyan çıktı!
Zamlı elektrik faturaları geldi, sosyal medyada adeta isyan çıktı!

Zamlı elektrik faturaları geldi, sosyal medyada adeta isyan çıktı!

Detay Kıbrıs-Barışcan Şekerci

Kıb-Tek’te geçtiğimiz ay yapılan tarife değişikliğinin ardından yeni faturalar tüketicilere bugün SMS yolu ile gönderilmeye başlandı.

Kıb-TEK'in gönderdiği SMS'lere göre elektirik faturaları geçtiğimiz aylara göre vatandaşın faturası neredeyse 3 katı arttı.

Sosyal medyada vatandaşlar yeni gelen elektrik faturalarını paylaşarak adeta isyan etti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sucuoğlu’ndan elektrik faturalarında geri adım04 Nisan 2022 Pazartesi 10:16
  • Sucuoğlu: Elektrik faturalarının ödemeleri 5 Mayıs’a kadar uzatıldı04 Nisan 2022 Pazartesi 09:58
  • Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği mahkeme olayları ve polisiye konularla ilgili haberlerin ele alınışını tartışacak04 Nisan 2022 Pazartesi 09:31
  • Sucuoğlu; vatandaşlarımız (Elektrik Faturaları) sakin olsun!04 Nisan 2022 Pazartesi 09:27
  • Taner Ulutaş'tan Sahibine Mesajlar04 Nisan 2022 Pazartesi 09:23
  • Zelenskiy, Grammy Ödül Töreni’nde konuştu04 Nisan 2022 Pazartesi 09:06
  • Tozlu hava etkisini sürdürüyor04 Nisan 2022 Pazartesi 08:51
  • Çavuşoğlu: Federasyon müzakereleri Rum tarafının tutumu nedeniyle çöktü04 Nisan 2022 Pazartesi 08:37
  • Cumhuriyet Meclisi bugün toplanıyor04 Nisan 2022 Pazartesi 08:24
  • Hava bugün nasıl olacak?04 Nisan 2022 Pazartesi 08:20
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti