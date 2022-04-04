Zamlı elektrik faturaları geldi, sosyal medyada adeta isyan çıktı!
Detay Kıbrıs-Barışcan Şekerci
Kıb-Tek’te geçtiğimiz ay yapılan tarife değişikliğinin ardından yeni faturalar tüketicilere bugün SMS yolu ile gönderilmeye başlandı.
Kıb-TEK'in gönderdiği SMS'lere göre elektirik faturaları geçtiğimiz aylara göre vatandaşın faturası neredeyse 3 katı arttı.
Sosyal medyada vatandaşlar yeni gelen elektrik faturalarını paylaşarak adeta isyan etti.
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