Zanlı, 3 gün poliste tutuklu kalacak

Facebook üzerinde tanışmış olduğu kadının kredi kartını çalarak karttan para çektiği gerekçesi ile tutuklanan zanlı Mustafa Ergüder mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Osman Karabiber olayla ilgili bulguları atardı. Karabiber 7 Temmuz 2023 tarihinde saat 10:00 raddelerinde Alsancak'ta, sakin zanlı Mustafa Ergüder Facebook uygulaması üzerinden tanışmış olduğu Mağusa’da sakin İ.G’ye ait TC Garanti Bankası bankamatik hesap kartını sirkat ettikten sonra Alsancak’ta bulunan TEB bankasının ATM cihazında kullanmak suretiyle 5000 TL nakit parayı çekip sirkat ettiği gerekçesi ile yapılan şikayet üzerine tutuklandığını söyledi. Polis zanlının mesele ile ilgili olarak beyanda bulunduğunu bu beyanların araştırılacağını belirterek soruşturma maksatlı ilk etapta zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Alev Ulunay zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.