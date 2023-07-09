  • BIST 6.187,09
  • Altın 1613.507
  • Dolar 26.0348
  • Euro 28.562
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKAÇocuklara uygun dijital oyunlar nasıl seçilir?

Zanlı, 3 gün poliste tutuklu kalacak

» »
Facebook üzerinde tanışmış olduğu kadının kredi kartını çalarak karttan para çekti
Zanlı, 3 gün poliste tutuklu kalacak

Facebook üzerinde tanışmış olduğu kadının kredi kartını çalarak karttan para çektiği gerekçesi ile tutuklanan zanlı Mustafa Ergüder mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Osman Karabiber olayla ilgili bulguları atardı. Karabiber 7 Temmuz 2023 tarihinde saat 10:00 raddelerinde Alsancak'ta, sakin zanlı Mustafa Ergüder Facebook uygulaması üzerinden tanışmış olduğu Mağusa’da sakin İ.G’ye ait TC Garanti Bankası bankamatik hesap kartını sirkat ettikten sonra Alsancak’ta bulunan TEB bankasının ATM cihazında kullanmak suretiyle 5000 TL nakit parayı çekip sirkat ettiği gerekçesi ile yapılan şikayet üzerine tutuklandığını söyledi. Polis zanlının mesele ile ilgili olarak beyanda bulunduğunu bu beyanların araştırılacağını belirterek soruşturma maksatlı ilk etapta zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Alev Ulunay zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İskele’de uyuşturucu operasyonu, tutuklamalar var!09 Temmuz 2023 Pazar 12:01
  • Polisin mecburi emeklilik yaşını 60’a yükselten tasarı hazırlandı09 Temmuz 2023 Pazar 10:51
  • 7 farklı gençlik derneği bir araya gelerek “Gençlik Dernekleri Mutabakat Anlaşması imzaladı09 Temmuz 2023 Pazar 09:50
  • 11 Temmuz Basın Günü Salı günü kutlanıyor09 Temmuz 2023 Pazar 09:46
  • KIB-TEK borcu olan aboneleri uyardı!09 Temmuz 2023 Pazar 09:24
  • Tatar’dan sanatçı Özkan Uğur için başsağlığı mesajı09 Temmuz 2023 Pazar 09:17
  • Nöbetçi Eczaneler (08 Temmuz 2023)08 Temmuz 2023 Cumartesi 13:13
  • İki Farklı Bölgede Araç Yangını08 Temmuz 2023 Cumartesi 11:41
  • Kavga Çıktı! Kemiklerini Kırdı08 Temmuz 2023 Cumartesi 11:40
  • Yılmaz: KKTC’nin Türkiye Yüzyılı’nda her alanda kapasitesinin güçlendirilmesi, temel önceliklerimiz arasındadır08 Temmuz 2023 Cumartesi 10:42
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti