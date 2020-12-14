Zanlı AİDS hastası çıktı!

İçişleri bakanlığına sahte olduğu düşünülen doğum belgesi vererek yanlarındaki 6 aylık bebeği kayıt etmeye çalışırken evrak üstündeki mührün sahte olduğu tespit edilmesi üzerine tutuklanan zanlı Jiaxi Fan dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Detay Özel- Evrim Kamalı

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Hüseyin Ergüleç olayla ilgili bulguları aktardı. Polis, 10 Kasım 2020 tarihinde Lefkoşa'da zanlı Jiaxi Fan’ın yurtdışından gelen ve 6 aylık olan J.M isimli 6 aylık bebeği evrakları üzerine İçişleri Bakanlığı Mührü vurulmak sureti ile sahte olarak bir KKTC Nüfus kayıt belgesi tanzim ettiği gerekçesi ile tutuklandığını belirtti. Polis olayın bilgilerine gelmesi üzerine zanlının derdest emri gereği tutuklandığını ve aleyhlerine bir soruşturma başlatıldığını mahkemeye aktardı. Polis mesele ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Jiaxi Fan’ın Aids hastası olduğu beyanında bulunduğunu bu nedenle tahlil yapıldığını, testin pozitif çıktığını söyledi.Polis zanlı Jiaxi Fan’ın soruşturma için 4 gün daha tutuklu kalmasını talep etti. Avukatı Doğa Zeki ve Buğra Mavioğlu tutukluluk talebine itiraz etmedi. Avukatı Doğa Zeki, zanlının sınırdışı edilmesi için görüşeceklerini belirtti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi, zanlı Jiaxi Fan’ın 4 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.