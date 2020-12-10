  • BIST 1.364
  • Altın 464,368
  • Dolar 7,8625
  • Euro 9,5032
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 20 yeni vaka!

Zanlı AİDS hatası çıktı!

» »
6 aylık bebeği kayıt etmeye çalışırken evrak üstündeki mührün sahte olduğu tespit edilmesi üzerine tutuklanan zanlı Jiaxi Fan dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.  
Zanlı AİDS hatası çıktı!

İçişleri bakanlığına sahte olduğu düşünülen doğum belgesi vererek yanlarındaki 6 aylık bebeği kayıt etmeye çalışırken evrak üstündeki mührün sahte olduğu tespit edilmesi üzerine tutuklanan zanlı Jiaxi Fan dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.  

Detay Özel-Evrim Kamalı

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mustafa Parlak, olayla ilgili bulguları aktardı. Polis, 10 Kasım 2020 tarihinde Lefkoşa'da Mithat Küçükakçalı ve Jiaxi Fan yurtdışından gelen ve 6 aylık olan J.M isimli 6 aylık bebeği evrakları üzerine İçişleri Bakanlığı Mührü vurulmak sureti ile sahte olarak bir KKTC Nüfus kayıt belgesi tanzim ettikleri gerekçesi ile tutuklandıklarını söyledi. Polis olayın bilgilerine gelmesi üzerine zanlının derdest emri gereği tutuklandığını ve aleyhlerine bir soruşturma başlatıldığını mahkemeye aktardı. Polis mesele ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Jiaxi Fan’ın Aids hastası olduğu beyanında bulunduğunu bu nedenle tahlil yapıldığını, ilk testin pozitif çıktığını, ikinci testin sonucunun beklendiğini belirtti. Polis zanlı Jiaxi Fan’ın 4 gün daha tutuklu kalmasını talep etti. Savcı İbrahim Ruso ve avukatı Doğa Zeki, zanlının sınırdışı edilmesi için görüşeceklerini belirtti. Avukatı Doğa Zeki, müvekkilinin doktor kontrolünden geçirilmesini talep etti.  

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlı Jiaxi Fan’ın report edilmesiyle ilgili tarafların görüşmesi ve tahlil sonucunun çıkması maksatlı 4 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun olağanüstü toplantısı başladı10 Aralık 2020 Perşembe 14:07
  • Orman Dairesi, Akdeniz Kabuk Böceği mücadelesi başlattı10 Aralık 2020 Perşembe 14:02
  • Yeni kabine Meclis’e sunuldu10 Aralık 2020 Perşembe 13:59
  • Tatar: “Ülkemizde yaşayan her birey İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin tüm haklarına sahiptir”10 Aralık 2020 Perşembe 13:51
  • Cumhurbaşkanlığı Sözcüsünden Vekalet Açıklaması10 Aralık 2020 Perşembe 13:49
  • KKTC Karadeniz Kültür Derneği, Yeni Kurulan Hükümete Başarılar Diledi10 Aralık 2020 Perşembe 13:48
  • Zanlı Zeynel Doğan’a 1 gün tutukluluk verildi10 Aralık 2020 Perşembe 13:47
  • Özyiğit: “Ülkenin ve Toplumun Geleceği Adına Endişeliyiz”10 Aralık 2020 Perşembe 12:57
  • Türk İşaret Dili Modüler Eğitim Sertifikaları Takdim Edildi10 Aralık 2020 Perşembe 12:44
  • KKTC’ye İlaç Ve Aşı Hibe Edilecek10 Aralık 2020 Perşembe 12:41
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti