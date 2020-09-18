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Zanlı madde bağımlısı olduğunu, tedavi gördüğünü belirterek, tutuksuz yargı talep etti

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Boğazköy’de kiralık aracında 30, zulasında ise 90 gram uyuşturucu bulunan zanlı Mehmet Kılıç dün yeniden Girne’de mahkemeye çıkarıldı.
Zanlı madde bağımlısı olduğunu, tedavi gördüğünü belirterek, tutuksuz yargı talep etti

Boğazköy’de kiralık aracında 30, zulasında ise 90 gram uyuşturucu bulunan zanlı Mehmet Kılıç dün yeniden Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

 

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’ne bağlı Girne Narkotik Şubesi’nde görevli polis memuru İbrahim Atabek, 12 Eylül saat 11.00 sıralarında Boğazköy’de kiralık araçla toprak yolda seyreden Mehmet Kılıç’ın şüphe üzerine durdurulduğunu söyledi. Atabek, zanlının aracında yapılan aramada naylona sarılı 30 gram hintkeneviri bulunduğunu ifade etti. Polis, akabinde çevreden yapılan soruşturmada zanlının civardaki bir yarım inşaata girip çıktığının tespit edildiğini açıkladı. Polis, narkotik detektör köpeği ile söz konusu inşaatta arama yapıldığını, ikinci katta 90 gram daha hintkeneviri uyuşturucu madde bulduklarını açıkladı.

Zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını, benzer sabıkaları olduğunu kaydeden polis, 2 ay süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti.

Zanlının süreye itiraz etmesi üzerine duruşma yapıldı.

Zanlı madde bağımlısı olduğunu, tedavi gördüğünü belirterek, tutuksuz yargı talep etti.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme zanlının 45 günü aşmayacak bir şekilde cezaevine gönderilmesine emir verdi.

 

 

 

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