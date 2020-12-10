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Zanlı Zeynel Doğan’a 1 gün tutukluluk verildi

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İskele’de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri düzenledikleri operasyonu sonucunda İskele’de eski eser olduğu düşünülen 38 adet çanak, çömlek ve testi ele geçirildi…
Zanlı Zeynel Doğan’a 1 gün tutukluluk verildi

İskele’de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri düzenledikleri operasyonu sonucunda İskele’de eski eser olduğu düşünülen 38 adet çanak, çömlek ve testi ele geçirildi…

Eski eserler Zeynel Doğan’ın İskele’de kirasında bulunan ikametgahında bulundu…

Zanlı Zeynel Doğan İskele Kaza mahkemesi Yargıcı Tutku Candaş’ın huzuruna çıkarıldı…

Söz konusu eserlerle ilgili henüz değer tespit çalışmasının yapılmaması ve soruşturmanın yeni başlaması nedeniyle zanlı Doğan’ın bir gün süreyle İskele Polis Müdürlüğünde tutuklu kalmasına emir verildi. 

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