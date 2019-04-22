  • BIST 96.861
  • Altın 239,570
  • Dolar 5,8270
  • Euro 6,5509
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

Zanlılar bugün mahkemeye çıkarılıyor

» »
Taşkent Anayolu’nda Cuma sabahı erken saatlerde, yol kenarına atılmış olarak bulunan erkek cesedinin kimliği belirlendi.
Zanlılar bugün mahkemeye çıkarılıyor

Polis cinayete kurban giden gencin Exxkalliee adıyla bilinen Nijerya uyruklu Austine Wallie olduğunu açıkladı.

Cinayete ilişkin soruşturmasını çok yönlü olarak sürdüren polis, Gönyeli’de bir adrese baskın düzenledi. Baskında, cinayetle bağlantısı tespit edilen 9 yabancı uyruklu tutuklanarak sorguya alındı.

Polis ilk sorgunun ardından olayla bağlantılı 3 kişiyi daha tespit ederek tutukladı.

Sorguda zanlılardan birinin cinayetin işlendiği yer ve Austine Wallie’ın cesedinin taşındığı araba konusunda polise bilgi verdiği belirtildi.

Polis, cinayet mahali olduğu düşünülen ev ve cesedin taşındığı arabayı incelemeye aldı. Austine Wallie’nin öldürülmesi ile ilgili olarak dün akşam tutuklanan 12 zanlı saat 10:00 da Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarılacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Başbakan Erhürman eşiyle birlikte Bahar Gülleri Çocuk Şenliği’ne katıldı21 Nisan 2019 Pazar 18:10
  • Ataoğlu: “Güngördü’nün açıklamaları üzüntü verici”21 Nisan 2019 Pazar 18:06
  • Özersay Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyı kınadı21 Nisan 2019 Pazar 18:05
  • Cumhurbaşkanı Akıncı'dan Kılıçdaroğlu'na geçmiş olsun mesajı21 Nisan 2019 Pazar 17:04
  • Bağımsızlık Yolu: Yabancıçalışnaların şikayetleri dikkate alınmıyor21 Nisan 2019 Pazar 16:53
  • Cumhurbaşkanı Akıncı: "Dünyanın neresinde olursa olsun tüm terör eylemlerini lanetlerim"21 Nisan 2019 Pazar 16:04
  • Dışişleri Bakanlığı, Sri Lanka’daki terör saldırılarını kınadı.21 Nisan 2019 Pazar 15:45
  • Tel-Sen'den Güzelyurt'ta eylem kararı21 Nisan 2019 Pazar 15:30
  • En çok yağış nereye düştü?21 Nisan 2019 Pazar 12:50
  • 21. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Festivali çeşitli etkinliklerle devam ediyor21 Nisan 2019 Pazar 12:43
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti