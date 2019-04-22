Zanlılar bugün mahkemeye çıkarılıyor

Polis cinayete kurban giden gencin Exxkalliee adıyla bilinen Nijerya uyruklu Austine Wallie olduğunu açıkladı.

Cinayete ilişkin soruşturmasını çok yönlü olarak sürdüren polis, Gönyeli’de bir adrese baskın düzenledi. Baskında, cinayetle bağlantısı tespit edilen 9 yabancı uyruklu tutuklanarak sorguya alındı.

Polis ilk sorgunun ardından olayla bağlantılı 3 kişiyi daha tespit ederek tutukladı.

Sorguda zanlılardan birinin cinayetin işlendiği yer ve Austine Wallie’ın cesedinin taşındığı araba konusunda polise bilgi verdiği belirtildi.

Polis, cinayet mahali olduğu düşünülen ev ve cesedin taşındığı arabayı incelemeye aldı. Austine Wallie’nin öldürülmesi ile ilgili olarak dün akşam tutuklanan 12 zanlı saat 10:00 da Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarılacak.