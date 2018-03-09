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Zanlılar teminata bağlandı

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Zanlılar teminata bağlandı
Zanlılar N.Ş, Z.K, O.K, O.K ve S.D’nin aleyhine adam öldürme, ciddi darp ve insan kaçırma davaları getirilirken, zanlılar A.S. ve B.C’nin aleyhine ağır bir suçu önlemede ihmalkarlık davası getirildi.

30 Ocak tarihinde Gazimağusa Çanakkale Göleti’nde Doğu Akdeniz Üniversitesi öğrencisi Nijerya uyruklu Kennedy Taomwabwa Dede’nin cesedinin bulunmasının ardından, polis tarafından başlatılan çok yönlü tahkikat kapsamında tutuklanan 7 zanlı, bugün tahkikatınn tamamlanmasıyla teminat talebiyle Gazimağusa Kaza Mahkemesi’nde, hakim huzuruna çıkarıldı.

Yargıç Gökan Asafoğluları huzurunda görüşülen duruşmalarda ilk önce zanlılar N.Ş., Z.K., O.K, O.K ve S.D. mahkemeye çıkarılarak, davaları gelinceğe kadar üç ayı geçmemek koşuluyla Merkezi Cezaevi’ne gönderilmeleri talep edildi.

Yargıç Gökhan Asafoğluları zanlılar aleyhine getirilen adam öldürme, ciddi darp ve insan kaçırma davalarına dikkat çekerek, adam öldürme suçunun Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüşülecek, hapislik gerektiren bir suç olduğuna işaret ederek, zanlıların üç ayı geçmemek koşuluyla Merkezi Ceza Evi’ne gönderilmelerine emir verdi.

Zanlılar A.S. ve B.C.’ye ise ağır bir suçu önlemede ihmalkarlık davası getirilerek uygun teminata bağlanmaları talep edildi.

Yargıç Gökhan Asafoğluları, zanlıları 7’şer bin TL nakit, iki KKTC vatandaşı kefil tarafından 75 biner TL de kefalet senedinin imzalanmasıyla serbest bırakılmasına emir verdi. Ayrıca zanlıların tüm seyehat belgelerine ve kimlik kartlarına da el konuldu.

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