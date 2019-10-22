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Zaoğlu: Vize ve ikamet tüzüğü kaldırılmalı

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Zaoğlu: Vize ve ikamet tüzüğü kaldırılmalı
Zaoğlu: Vize ve ikamet tüzüğü kaldırılmalı

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili Bertan Zaroğlu, “Vize ve İkamet Tüzüğü ”nü eleştirerek, ikinci bir düzenlenmeye kadar yürürlükten kaldırılmasını talep etti.   Yazılı açıklama yapan Zaroğlu, tüzüğün bu haliyle “kabul edilebilir olmadığını” savundu.

Yeni tüzükte İçişleri Bakanı’na ve memurlara verilen yetkilerin genişletildiğini söyleyen Zaroğlu, “Örneğin tüzüğe göre KKTC’ye girecek bir yabancının, kamu sağlığını tehdit edecek hastalıklardan birini taşıdığı şüphesini duyan bir memur, kişinin ülkeye girmesine izin vermeyebilir ve geri gönderebilir. Peki, ama bir memur, neye göre yabancının sağlığının bozuk olduğundan şüphelenebilir?” diye sordu. 

Zaroğlu, tüzüğün tüm kurallarını yerine getirecek olsa dahi adaya giriş yapacak herhangi bir yabancının, Kuzey Kıbrıs’a giriş vizesini, muhaceret memurunun, dolayısıyla bağlı olduğu İçişleri Bakanı’nın talimatına ve/veya muhaceret memurunun takdirine bırakmanın kötü yönetime davetiye çıkaracağını savundu.  T

üzükte, bakanın hangi kritere göre kısıtlama getirebildiğinin belli olmadığını, kısıtlama yetkisini, yazılı olarak kullanmasına dair de herhangi bir düzenleme bulunmadığını kaydeden Zaroğlu, siyasetçilere böylesine geniş ve ucu açık yetkiler tanınmasının, evrensel hukuka aykırı sonuçlar doğurabileceğini belirtti. 

Zaroğlu, “Son olarak altını çizmek isteriz ki, bugün bu tüzük meselesi ya hemen yürürlükten kaldırılacak ya da bu hükümet, altından kalkamayacağı sorunlarla karşı karşıya kalacaktır” ifadelerini kullandı. 

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