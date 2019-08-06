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Zarar gören ürün için patates üreticilerine 161 bin tl tazminat

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Patates ürünü zarar gören üreticilere tazminatları ödendi.
Zarar gören ürün için patates üreticilerine 161 bin tl tazminat

Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan yapılan açıklamaya göre, muhtelif tarihlerde meydana gelen dolu ve sel sonucu sonbahar patates ürünü zarar gören 13 üreticiye, Genel Tarım Sigortası Fonu Bitkisel Üretim Zorunlu Sigorta Tüzüğü kuralları çerçevesinde, 170 dönüm alan için 161 bin 493 TL 75 kurul tazminat ödendi.

Üreticilerin tazminatlarını Kooperatif Bankası ve/veya Köy Kooperatif Şirketlerinden alabileceği duyuruldu.

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