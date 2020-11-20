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Zararı olan üreticilerin dikkatine!

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Zararı olan üreticilerin dikkatine!
Zararı olan üreticilerin dikkatine!

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Tarım Dairesi ve Genel Tarım Sigortası Fonu yetkilileri, bugün yaşanan doğal afetlerden dolayı zarar gören Yenierenköy, Yeşilköy, Sipahi, Gelincik ve Ziyamet köylerinde incelemelerde bulundu. Ayrıca, Girne bölgesinde meydana gelen hortum sonrasında zararlar oluştuğu tespit edildi.

 

Genel Tarım Sigortası Fonu kapsamında olan patates üretim alanları, bağ alanları, narenciye alanları, sera, muz üretim alanlarında zarar gören üreticilerin yarın 08.00-14.00 saatleri arasında Yenierenköy Tarım Dairesi’ne ve Girne Tarım Dairesi’ne başvurmaları gerekmekte.

Bununla birlikte, Genel Tarım Sigortası Fonu kapsamında olan ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın telef olan Büyükbaş ve Küçükbaş hayvanları, yıkılan hayvan barınakları (Ahır, Ağıl) ve zarar ziyanları ile ilgili olarak yarın 08.00-14.00 saatleri arasında Yenierenköy Hayvancılık Dairesi’ne ve Girne Hayvancılık Dairesi’ne başvurmaları da gerekiyor. 

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, üreticilerin zarar- ziyanını karşılamak için ilgili dairelerin yarın hizmet vereceğini belirterek yaşanan doğal afetten dolayı zarar gören vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

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