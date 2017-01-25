Zararlı Android uygulamaları listelendi

Android platformunda yeni bir virüs tehlikesi baş gösterdi. İşte HummingWhale adlı yeni Android virüsünü barındıran uygulamaların listesi...

HummingBad virüsünün gelişmiş hali olan yeni Android virüsü HummingWhale ortaya çıktı! Sizlere bu haberimizde yeni virüsün bulunduğu Google Play Store uygulamalarının listesi ortaya çıktı

TEHLİEKELİ ANDROİD UYGULAMALARI ORTAYA ÇIKTI

Android işletim sisteminin virüslerden tam anlamıyla kurtulamadığı bir gerçek fakat bu duruma rağmen Google ve Android kullanan akıllı telefon üreticileri bu konuda çalışmalarını sürdürüyor.

Geçtiğimiz yıl içerisinde 10 milyondan fazla Android işletim sistemli cihaza bulaşan HummingBad virüsü ayda yaklaşık 300.000 dolar gibi kazançlar sağlayabiliyordu. Uzun süredir pek bir faaliyeti bulunmayan HummingBad yazılımı, adeta evrim geçirdi.

Check Point isimli bir güvenlik firması bünyesinde çalışan araştırmacılar tarafından keşfedilen virüsün yeni neslinin ismi, HummingWhale olarak açıklandı.

Ayrıca sanal makine içerisinde kendini gizleyen yazılımın keşfedilmesi oldukça zor bir hal alıyor. Root iznine ihtiyaç duymayan virüs, cihazınızın üzerinden üreticisine büyük paralar kazandırıyor.

Yukarıda paylaştığımız görselden şimdiye kadar bilinen HummingWhale virüsünü barındıran Android uygulamaların listesi ortaya çıktı.