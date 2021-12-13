  • BIST 2.069,47
  • Altın 811.31374
  • Dolar 14.253
  • Euro 16.0857
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 1 °C
SON DAKİKANorveç'te toplu Noel yemeğine katılan 120 kişide Omicron varyantına rastlandı

Zaroğlu: 11 bin üye falan yok, kalmadı

» »
UBP Milletvekili adayı Bertan Zaroğlu, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı'yı hedef alarak YDP'nin üye sayısını 11.500 olmadığını iddia etti.
Zaroğlu: 11 bin üye falan yok, kalmadı

UBP Milletvekili adayı Bertan Zaroğlu, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı'yı hedef alarak YDP'nin üye sayısını 11.500 olmadığını iddia etti. Zaroğlu sosyal medyadan paylaştığı açıklamasında " '11.500 Üyemiz var' palavraları tüm çıplaklığı ile  ortadadır" diyerek Arıklı'yı yalancılıkla suçladı.

Zaroğlu'nun paylaşımı şöyle:

GERÇEKLERİN  BİR GÜN ORTAYA ÇIKMAK GİBİ KÖTÜ BİR HUYU VARDIR !

Milletvekilliği adaylık sıralaması seçimlerine katılım oranları siyasi partilerin gerçekleştirdikleri kurultaylardan her zaman daha kalabalık olur zira kurultaylarda bir kaç isim yarışırken, sıralama seçimlerinde 70-80 kişi yarışır ..

Örneğin Ulusal Birlik Partisi kurultayına katılım oranı 8500 iken sıralama seçimine katılım 8750 kişi olmuştur .. 2 adayın yarıştığı Yeniden Doğuş Partisi kurultayina katılım 4500 iken 70 adayın yarıştığı Milletvekilliği adayları sıralaması seçimine katılan üye sayısı 1800 ! kişi olmuştur ..

Bu üyelerin içerisinde 200-300 tanesi de partiye oy vermeyecek olan ama hatır için oy kullanan kişilerdir .. Arıklı'nın ve parti kapatmakla ünlü genel sekreterinin algı yaratmaya yönelik, "11.500 Üyemiz var" palavraları tüm çıplaklığı ile ortaya ortadadır .. Güçlü olanı her türlü iftira ve karalama kampanyaları ile yok etmeye çalışarak, tek tip ve altı boş bir parti oluşturan Arıklı’nın Dün gerçekleşen adaylık sıralama seçiminde çevirdiği dalaverelerle sıralamada hakkını yediği eski yol arkadaşlarımı Tek başına iktidar yolunda emin adımlarla ilerleyen, Milli birlik ve beraberliğe, istikrarlı bir yönetime ihtiyaç duyulan bu dönemde Milletin Partisi olarak bizimde katıldığımız Ulusal Birlik Partisi'ne davet ediyorum ..

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 200 Yeni Vaka 1 Vefat12 Aralık 2021 Pazar 19:35
  • Esentepe’nin Bazı Bölgelerinde Yarın Elektrik Kesintisi Olacak12 Aralık 2021 Pazar 14:56
  • KKTC’ de İlk Kez Trıclıp İşlemi İle Operasyon Yapıldı12 Aralık 2021 Pazar 14:23
  • Kayıp Bozalanlar Çifti Bulundu12 Aralık 2021 Pazar 14:07
  • Cep Telefonu İle Kızların Kalçalarını Fotoğrafladı12 Aralık 2021 Pazar 13:08
  • 44 yaşında Covid-19' dan Yeni Bir Vefat12 Aralık 2021 Pazar 12:46
  • Tatar, Özel Güvenlik Sistemleri LTD’nin 25. Kuruluş Yıl Dönümü Resepsiyonuna Katıldı12 Aralık 2021 Pazar 12:04
  • KKTC’de Solucan Gübresi Üretimi İçin İzin Verilmeye Başlandı12 Aralık 2021 Pazar 11:06
  • Solucan gübresi üretimi için iki işletmeye izin verildi12 Aralık 2021 Pazar 11:05
  • Ava Kapalı Günde Avlanırken Yakalandı12 Aralık 2021 Pazar 10:51
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti