Zaroğlu: 2 bin kişi ile istifa edip parti kuracağız

Bertan Zaroğlu, YDP’den 2 bin kişi ile istifa edip merkezde kucaklayıcı bir siyasi bir parti kuracaklarını açıkladı ve bu oluşumda CTP’de üyeliği bulunan kişilerin de olacağını vurguladı

Yeniden Doğuş Partisi’nden istifa edip yeni bir parti kurmaya hazırlanan Lefkoşa Milletvekili Bertan Zaroğlu, SES KIBRIS web tv’de konuk oldu. Zaroğlu henüz partisinden istifa edemediğini belirterek bunu da seçim tarihine bağladı. Zaroğlu,“Tek arzu ettiğim şey bir an önce seçim tarihini belirlemek ve YDP’den istifa etmek. Başka bir siyasi parti kurma hazırlığında olmama rağmen şu an istifa edemiyorum.

Çünkü ülkenin tıkanmasını istemiyorum. Şu seçim tarihini belirleyelim ve ben de yeni partimi kuracağım” dedi. Bertan Zaroğlu bu ülkede yeni bir siyasi partiye ihtiyaç olduğunu belirterek şöyle konuştu: “Şu anda mecliste bulunan siyasi partilerin tamamı hükümete geldi.

Bu ülkede bu yapıyı değiştirecek bir siyasi partiye ihtiyaç var, onu da biz kuracağız. Siyasete gençlik aşısı vuracağız. Siyasetteki dinazorlar siyasetteki pırlanta gibi gençlerin aktif rol almasına izin vermiyorlar. Ben bunlardan bir tanesiyim.” Yeni partinin siyasi vizyonuyla ilgili bilgiler de veren Zaroğlu, sağ ya da sol bir yapı değil merkezde kucaklayıcı bir siyasi bir parti kuracaklarını kaydetti. “Arkanızda kim var” sorusuna yanıt veren Zaroğlu “Arkamızda millet var, halk var. Belli grup ya da kişilerle ilgili iddialar hep konuşuldu ama ben kimsenin adamı değilim, halkın adamıyım” dedi.

Bir siyasi parti kurmanın maddi zorluklarına işaret edilen bir soru karşısında da Zaroğlu şu yorumda bulundu: “YDP’yi kurduğumuz süre içerisinde tüm ilçe binalarını belli bir süre içerisinde giderleri kendi cebimden karşılamıştım. Bugün de bu partinin kurulması düşüncesi ortaya çıktığında bu partinin kuruluş aşamasındaki ihtiyacını kendi şahsi param ile karşılayacağım. Bunu arkadaşlarıma da söyledim.

Bunun ardından bu oluşum içerisinde bulunan ve ekonomik gücü olan arkadaşlarımız da katkı yapacaklarını ifade ettiler. Tamamen imece usulü kurulan bir parti olacak partimiz.”

“CTP’DEN DE İSİMLER OLACAK”

Zaroğlu partinin oluşumuyla ilgili şu bilgileri de verdi: Gençlerin dinamizmini ortaya koyduğu, ağabeylerimizin de siyasi tecrübelerini yansıttığı bir parti olacak. Tertemiz, genç isimlerin ağırlıklı olacağı bir parti olacak. Hükümette olan bir siyasi partiden çıkacak olan 2 bin kişi ile istifa edeceğiz ve yeni partimizi bu isimlerle birlikte kuracağız.

Bu oluşum içerisinde CTP’de üyeliği bulunan belli kurumlarında görev alan isimler de olacak UBP’den isimler de, DP’den isimler de olacak. Diğer siyasi partilerden de katılımlar olacak.