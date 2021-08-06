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Zaroğlu: Arıklı elektrik zammı konusunda ‘eşeği kaybettirip, tekrar buldurma’ tiyatrosunu oynuyor

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Milletvekili Bertan Zaroğlu, ‘elektriğe zam’ tartışmaları devam ederken, dikkat çeken bir paylaşıma imza atarak, “Erhan Arıklı elektrik zammı konusunda ‘eşeği kaybettirip, tekrar buldurma’ tiyatrosunu oynuyor” dedi.
Zaroğlu: Arıklı elektrik zammı konusunda ‘eşeği kaybettirip, tekrar buldurma’ tiyatrosunu oynuyor

İşte açıklama;

ARIKLI, ELEKTRİK ZAMMI KONUSUNDA
"EŞŞEĞİ KAYBETTİRİP, TEKRAR BULDURMA" TİYATROSUNU OYNUYOR ..

"Allah gariban kulunu sevindirmek istediğinde önce eşeğini kaybettirir sonra da buldururmuş” diye meşhur bir söz vardır ..

Her türlü pazarlıkta da uyanık pazarlıkçının genel geçer altın kuralıdır ..
Farkettirmeden uygulanırsa çok kazançlar sağlayan bir sistemdir ..

Malesef bu sözü yaşar hale geldik ..

Tabi bu durumu uygulamaya çalışan Sayın bakan kamuoyu nezdinde "yalancı çoban misali, sözüne güvenilmeyen, bir sözü diğerini tutmayan Çakma Robin hood" diye anılan bir pozisyona düştüğü için bakanlıkta ki hesabı çarşıya uymadı ..

Sayın Arikli, son 2 ayda yapmış olduğu açıklamalarda ;

- "Zam hoşumuza giden bir konu değil"
(1 Nisan 2021)

"Elektriğe zam kaçınılmaz"
(30 Nisan 2021)

"Tasarruf yaparsak elektriğe zam yapmaya gerek yok"
(2 Mayıs 2021)

"Mecburen zam yapacagız"
(13 Temmuz 2021)

"Ya kardeşim ne zammı resmen kekleniyorsunuz"
(16 Temmuz 2021)

Diye Manşetlerde yer almıştı ..

Dün, 9
yani 5 Ağustos ta Kıb-Tek genel müdürü basın açıklası yaparak, elektriğe yüzde 30 zam yapılması gerektiğini açıklıyor Ama
İlgili bakan piyasada yok!

Bugün,
Yani 6 ağustos tarihinde ilgili bakan
"yüzde 30 zam kabul edilemez" diye açıklama yapıyor !

Anlaşılıyor ki
Sayın Arıklı oynamış olduğu bu tiyatronun son bölümünde büyük bir mücadele ertesinde yüzde 30'a karşı durarak yüzde 15'lik zammı gerçekleştirecek ve kahramanımız olarak yine Manşetlerde yer alacaktır ..

hava sıcaklığının
50 dereceleri gördüğü bu ülkede
nefes almaya çalışan ve tüm bunların yanında pahalılıktan dolayı ayın sonunu getiremeyen bir halka bunu reva görenler
bunun bedelini, siyaset çöplüğünde yer alarak ödeyecektir ..

Bertan Zaroğlu
Lefkoşa Mv

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