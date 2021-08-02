Zaroğlu: Arıklı, Millet Partisi’nin seçime girmemesi adına baskın seçim talep etti

Koalisyonun büyük ortağı Ulusal Birlik Partisi’nin, Bertan Zaroğlu’nun istifası sonucu Meclis’teki sandalye sayısı 1’e düşen ortağı YDP’ye bağlı daire ve kurumları geri istemesiyle yeniden patlak veren hükümet krizi, çeşitli senaryoların ortaya çıkmasına neden oluyor…

Havadis WEB TV’de Damla Dabis’in sunduğu programa bağlanan Lefkoşa Milletvekili, Millet Partisi Genel Başkanı Bertan Zaroğlu, söz konusu senaryolara bir yenisini ekledi.

Zaroğlu, koalisyon ortakları UBP ile YDP arasında yaşanan krizin, ‘danışıklı dövüş’ olduğunu öne sürdü:

“Hükümet krizi bana göre Sayın Başbakan ile Sayın Erhan Arıklı arasında büyük bir danışıklı dövüştür.”

Başbakan Ersan Saner’in UBP Kurultayından kaçtığını, bu nedenle bir ‘baskın seçim’ talep ettiğini iddia eden Zaroğlu, “Sayın Başbakan bu sayede kurultay tarihini de değiştirmek istiyor” ifadelerini kullandı.

YDP Genel Başkanı Arıklı’nın ise, “Millet Partisi’nin seçime girmemesi adına baskın seçim talep ettiğini” öne süren Zaroğlu, yaşananların “danışıklı dövüşten” ibaret olduğunu ifade etti.