Zaroğlu: Arıklı seçimi kazanırsa beni istemediğini söyledi

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) milletvekili Bertan Zaroğlu, Günaydın Haber Kıbrıs programına katıldı ve Haber Kıbrıs Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Ekmekçi’nin sorularını yanıtladı.

Bertan Zaroğlu, milletvekilliğinden istifa edebileceğine işaret etti.

Deniz aşırı bir müdahale oldu mu? Sorusunu yanıtlayan Zaroğlu, “Durumları netleştirip, öğrendikten sonra açıklama yapacağım. Açıklama yaptıktan sonra istifa gündemde olabilir. Onurlu bir insanım. YDP’den değil milletvekilliğinden istifa edebilirim. Elimde bir takım bilgiler var. Netleştirirsem istifa edeceğim” dedi.

YDP kurultayında başkan seçilen Erhan Arıklı’nın, birleştirici olmasına rağmen ayrıştırıcı bir tutum sergilediğini anlatan Zaroğlu, “Başkan seçildikten sonra herkesi birleştirmesi ve bütünleştirmesi lazımdı. Ancak ailesi insanları aşağılayıcı söylemler yaptı. Erhan Arıklı, bunlara engel olması gerekirken, kendine oy vermeyenlere UBP ajanı dedi” ifadelerini kullandı.

Erhan Arıklı’nın seçimi kaybetmesi durumunda çekip gideceğini kendisine söylediğini ancak kazanması durumunda kendisini partide istemediğini dile getiren Zaroğlu, “Bakanlıkta yaptığımız bir görüşmede Erhan Bey, seçimi ben kaybedersem ne haliniz varsa görün çekip giderim ben kazanırsam seni partide istemiyorum dedi. Bunu ilk kez söylüyorum. YDP dağılmasın diye fedakârlık yaptım. Kendisi gibi düşünmeyen insanlara başka partiden demek ne kadar doğru?” dedi.