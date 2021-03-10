Zaroğlu: Arıklı’nın ‘kazanmazsam çeker giderim’ demesi siyasi ahlaka uymaz

Başkan adaylığımı küçüksemek için kendisine “genç” yakıştırması yapıldığını belirten Bertan Zaroğlu, “Ben 39 yaşındayım, ‘genç’ diyenleri teşekkür ediyorum ancak genel başkanımız Erhan Arıklı’nın ‘Toy’ kelimesini kabullenemiyorum” dedi.

Zaroğlu, Arıklı’nın kendisine yönelik “toy” söylemini, olgunluk dışı bir söylem olarak gördüğünü belirterek, insanları yaşı ile değerlendirmemek gerektiğini vurguladı.

Bertan Zaroğlu, Haber Kıbrıs Web TV’de yayınlanan “Markaj” programına katılarak, Ali Baturay’ın sorularını yanıtladı.

“Arıklı’nın ‘Toy’ kelimesini kabullenemiyorum”

Bertan Zaroğlu, YDP Kurultayı’nda başkanlığa aday olması nedeniyle kendisine “genç” yakıştırması yapıldığını belirterek, “Ben 39 yaşındayım, ‘genç’ diyenleri teşekkür ediyorum ancak genel başkanımız Erhan Arıklı’nın ‘Toy’ kelimesini kabullenemiyorum. Olgunluk dışı bir söylem. İnsanları yaşı ile değerlendirmemek lazım” dedi.

“Bilgi çağındayız başarılı insanlar gençlerden oluşuyor”

Bilgi ve teknoloji çağında olduğumuza işaret eden Zaroğlu, “Eskiden en bilgili kişiler en yaşlı kişilerdi ancak artık ilkel çağları geçtik. En fazla araştıran, okuyan ve öğrenen kendini geliştiriyor. Tarihimizden örnek vermek gerekirse, Mustafa Kemal Atatürk başarılarını 40 yaşına kadar yaptı. Bilgi çağındayız, birçok başarılı insan gençtir” diye konuştu.

“İlk fikir ayrılığı adaylık sıralamasında oldu”

1992 yılında kapanan YDP’yi 2016 yılında Erhan Arıklı ile birlikte zor şartlarda kurduklarına dikkat çeken Zaroğlu, ilk fikir ayrılığının milletvekili adaylığının sıralamasının belirlenmesinde olduğuna vurgu yaptı. Zaroğlu, parti zarar görmesin diye her seferinde fikir ayrılıklarının üzerini örtmeye çalıştığını ifade ederek, “Her defasında fedakâr davrandım. Arıklı, seçimle parti genel başkanı olmadı. Partinin başına gelmesini istedik” ifadelerini kullandı.

“Parti bölünecek diye tabana korku veriliyor”

2016’da kurulan YDP’nin, artık büyüyen bir parti olduğundan ve hükümete kadar geldiğinden bahseden Zaroğlu, “Daha iyi yapabileceğimiz için adayım. Başkan, ‘parti bölünecek’ diye tabanına korku veriyor, ben ise umut veriyorum. Arıklı’nın ‘tabanda kaygı var parti bölünecek’ söylemleri doğru değil” dedi.

“Süreci yanlış anlatanlar kaygı içinde”

Erhan Arıklı’nın “1990’lı yıllarda, genç bir grup geldi ve o dönemki partiyi kapatarak DP’ye teslim ettiler” diye söylemleri olduğuna işaret eden Zaroğlu, “O dönem, YDP hükümetteydi ve iki bakanlıkları vardı seçime gidildi bu kez 3 bakanlık istediler. Partiden ayrılanlar ve UBP’ye gidenler parti içindeki seçimi kaybedenlerdi. Geçmişten örnek verenler ve süreci yanlış anlatanlar kaygı içinde ve korkutmaya çalışıyor” ifadelerini kullandı.

“Kaybedersen partide kalır ağabeylik yaparsın”

21 yıldır ülkede bulunduğuna ve 16 yıldır siyasetin içinde olduğuna işaret eden Zaroğlu, “Erhan Bey’in ‘kaybedersem çekip giderim’ demesi partiye ve üyelere ayıptır. Bu parti gözbebeğimiz, hayallerimizi kurduğumuz yöneticilik yaptığımız ilk yerdir. UBP’de görev yaptım ancak sorunların çözülemeyeceğini anlayınca bu partiyi kurdum. Bu parti Erhan Bey’i başbakan yardımcısı ve bakan yaptı. Kaybedersen partide kalır abilik yaparsın” diye konuştu.

“Arıklı’nın ağabeyi hakaretler ediyor”

Başkan Arıklı’nın yaptığı açıklamalar üzerine sosyal medyada tartışmalar yaşandığına işaret eden Zaroğlu, “Çeker giderim dersen sosyal medyada tartışmaların önünü açarsın. Arıklı’nın ağabeyi orta yerlerde bize ağır hakaretler ediyor. Söylemlerde tehdit, saldırı ve korkutma var. Bu açıklamaların engellenmesini sağlayacak olan Erhan Arıklı’dır” dedi.

“Arıklı ‘giderim değil kazanacağım’ desin”

Erhan Arıklı’nın “çekip giderim” demek yerine partide kalması gerektiğini belirten Zaroğlu, “Çeker giderim demek siyasi ahlaka uymaz. ‘Çıkıp bu yarışı kazanacağım ve kaybedersem partide devam edeceğim’ demesi lazım.