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Zaroğlu Arıklı’nın söylediklerini paylaştı ve ekledi: Siyaset omurgalı duruş gerektirir

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Zaroğlu Arıklı’nın söylediklerini paylaştı ve ekledi: Siyaset omurgalı duruş gerektirir
Zaroğlu Arıklı’nın söylediklerini paylaştı ve ekledi: Siyaset omurgalı duruş gerektirir

Bağımsız Milletvekili Bertan Zaroğlu'nun paylaşımı:

 

"Omurga" kelimesinin

siyasal sistemlerde kullanılması ilkeli olmaya atıfta bulunulmasıdır ..

Yani siyasette omurgalı olmak demek,

ilkeli olmak, siyasal görüşün değerleri doğrultusunda, o değerler neyi gerektiriyorsa o çerçevede hareket etmek demektir ..

Ülkemizde siyaset maalesef alabildiğine omurgasızlaşıyor ve omurgasızlaştırılıyor ..

Siyasetçi, bu gün bir şey söylüyor,

yarın sanki dün o sözü kendisi söylememiş gibi düşünce ortaya koyabiliyor ..

İşte tam da bu sebeple siyasete de siyasetçiye de güven azalıyor ..

Ne olursa olsun

omurgalı olup dimdik duracaksınız!

Bugün ne dediyseniz yarın aynısını diyecek, altına imza atacaksınız ..

Evet, insanların düşünceleri değişebilir ..

Yaşanmışlıklar ve edindiğiniz tecrübe ile bugün, dünden farkı fikirlere sahip olabilirsiniz ..

Eğer bunu her tür çıkardan yalıtılmış ve bağımsız olarak yaparsanız belki belli oranda saygı duyulabilir ..

Ama bu şekilde de değil be azizim ..

Eğer siyaset ilkeli ve omurgalı bir duruş ile yapılmazsa bu dünyaya da bu ülkeye de huzur zor gelir ..

Yapılması gereken şey, siyasal etiğin inşası için kolları sıvamak ve bedeli ne olursa olsun mücadele etmektir ..

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