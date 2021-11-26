Zaroğlu, Basında Yer Alan Seçim Anketlerini Eleştirdi

Erken seçim tarihinin yaklaşmasıyla birlikte anketlerin de ortaya çıktığını belirten Zaroğlu, “henüz adaylar daha belli değilken, seçim anketlerinde oranların açıklanıyor olmasını” eleştirdi.

Bir gazetede yayımlanan anketin tamamen “algı operasyonu” olduğunu ifade eden Zaroğlu, anketi gündeme getiren yayın kuruluşuna da tavsiyede bulunarak; “sürekli algı operasyonları yapan şirketlerle iş yapacağına, saygınlığına gölge düşürmemek için daha ciddi anket yapan kurumlarla anket yapmalı” dedi.

“Milletin büyük teveccüh gösterdiği Milletin Partisi’ne de aynı tuzak kurulmaya çalışılıyor” diyen Bertan Zaroğlu, “Belli ki bazıları için korku dağları sarmış vaziyettedir. Ancak korkunun da ecele faydası yoktur. Biz siyasette bulunduğumuz noktaya anketlerle değil, bu anketlerle çarpışa çarpışa geldik. Bu ankete bel bağlayanlara da 23 Ocak akşamı görüşmek üzere diyorum…”