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Zaroğlu: Bir Defaya Mahsus Servet Vergisi Gelmeli

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Zaroğlu: “Bir Defaya Mahsus Servet Vergisi Gelmeli”
Zaroğlu: Bir Defaya Mahsus Servet Vergisi Gelmeli

 Bağımsız Lefkoşa Milletvekili Bertan Zaroğlu, Türk Lirası’nın döviz karşısında değer kaybetmesinden dolayı ülkede “ekonomik kriz” yaşandığına işaret ederek, “Bu krizden tek çıkış yolunun yüksek mevduat sahibi zenginlere bir defaya mahsus olmak üzere Servet Vergisi getirilmesi olduğunu” söyledi.

Zaroğlu, Türk Lirası’nın döviz karşısında değer kaybetmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Meclis’te görüşülmekte olan 2022 Mali Yılı Bütçesi’nde öngörülen açığın tahmin edilenden “çok daha büyük boyutlara ulaşacağını” ifade eden Zaroğlu, “Sterlin 16 TL, Dolar 12 TL, Euro ise 13.50’ye dayanırken, bütçe rakamları da ne yazık ki önümüzdeki yıl için ışık saçmıyor. 2022 bütçesi daha Meclis’ten geçmeden, erimenin yüzde 20’lere ulaşacağı tahmin ediliyor. Böyle bir durumda ek kaynak ihtiyacı da kaçınılmaz olarak ortadadır” diye konuştu.

“Sağlıktaki ilaç sıkıntısından tutun da belediyelerdeki bütçe sıkıntısına kadar devlet işlevini sürdürmek için kaynak bulmak zorundadır” diyen Zaroğlu, “Bu ihtiyaç, yıllardır konuştuğumuz vergi reformunu bekleyemeyecek kadar acildir. Şu an sofrasına bir somun ekmeği götürmekte zorlanan açlık sınırındaki halk akaryakıttaki artışla zaten yeteri kadar dolaylı da olsa vergilendirilmiş durumdadır” ifadelerini kullandı.

Zaroğlu, açıklamasına şöyle devam etti:

“Ancak bugün ekonomik manzaraya baktığımızda 5 bin 300 adet kurumlar vergisi mükellefinin yüzde 60’tan fazlasının her sene zarar gösterdiğine şahit oluyoruz. Devlete vergi veren kurum sayısı, var olan şirketleri sadece yüzde 40’ı. 5 bin 300 şirket içinde ilk 100, kurumlar vergisinin yüzde 80’inin veriyor. Kısaca varlıklı kesimler yeterince vergi vermiyor.”

“Zenginlere bir defaya mahsus, Servet Vergisi getirilmeli” gerektiği görüşünü savunan Zaroğlu, “Kısa vadede düzlüğe çıkmak için tek çıkış yolu vardır. Milyonluk lüks araçlara binenlere, birden fazla evi olanlara, lüks konut sahiplerine, yüksek mevduat sahibi zenginlere bir defaya mahsus olmak üzere servet vergisi getirilmelidir. Ülkemizin varlıklı kesimleri bu olağanüstü dönemde bu toplumdan kazandığını bu toplumla paylaşmaya hazır olmak zorunda. Bu fedakarlığı seve seve göstermeliyiz. Aksi halde ekonomik kriz içindeki ülke hepimiz için yaşanmaz hale gelecektir. Bu karanlık tünelden ancak toplumsal dayanışma ile çıkabiliriz” dedi.

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