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Zaroğlu Cumhurbaşkanı'na öfke kustu! Rumlar affediyor kendi halkını affetmiyor!

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ZAROĞLU: "RUMLARI AFFETMEKTEN BAHSEDEN AKINCI KENDİ HALKINI AFFETMİYOR"
Zaroğlu Cumhurbaşkanı'na öfke kustu! Rumlar affediyor kendi halkını affetmiyor!

İşte O açıklama;

RUMLARI AFFETMEKTEN BAHSEDEN AKINCI KENDİ HALKINI AFFETMİYOR


Hatırlarsınız Büyükkonuk belediye baskani sn. Ahmet Sennaroglu, Afrika Gazetesi’nin Anavatanımıza ve Cumhurbaşkanımız sn. Recep Tayyip Erdoğan’a yaptığı hakareti protesto etmiş aksine; o paçavraya sahip çıkan Cumhurbaşkanı Akıncı’ya tepkilerini dile getirmek için, makamına siyah çelenk bırakmıştı.
Sn. Akıncı'nın çizgisi, malum gazeteyle aynı olduğu için, bu olayı unutamamış ve kabullenememiş olmalı ki Büyükkonuk'ta bugün yapılan festivali sosyal medya hesabından protesto edip, katılmayacağını açıklamıştı..
Şimdi gelin; bir Cumhurbaşkanı düşünün ki yerinden-yurdundan kovulan ve tam 103 köyü terk etmek zorunda bırakılan kendi halkını sürgün eden çoluk çocuk, yaşlı, kadın demeden katleden Diri diri yakan ve toplu mezarlara gömenleri Ulu önder Atatürk&#39;ün büstüne idrarını yapanları, liderimiz rahmetli Rauf Denktaş&#39;ın fotoğrafını çalanları bile affedebiliyor ama, sadace kendisini protesto ettiği için, daha da önemlisi, siyasi rant uğruna, ülke içerisinde ötekileştirme yaparak kendi köylüsünü, çiftçisini ve emekçisini dışlayıp, cezalandırıyor..
Büyükkonuk ve Karpaz halkı, sn..Akıncı'nın, hoş görüsüzlüğüne ve dışlayıcı tavrına karşı, gereken cevabını elbette ki, yaklasan Cumhurbaskanligi seçimlerinde verecektir..
Bizler her daim Büyükkonuk ve Karpaz halknın yanındayız, yanında olmaya da devam edeceğiz..

Saygılarımla
BERTAN ZAROĞLU
Genel Başkan Yardımcısı ve Lefkoşa Milletvekili

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