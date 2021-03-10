Zaroğlu: “Demokrasinin güçlenme mücadelesi ülkeden önce parti içinde verilmeli”

Yeniden Doğuş Partisi Genel Sekreteri ve Genel Başkan Adayı Bertan Zaroğlu, parti olarak ülke içerisinde demokrasinin güçlenme mücadelesi verirken bunun ilk önce YDP içinde yaşanması gerektiğini söyledi.

Yeniden Doğuş Partisi Genel Sekreteri ve Genel Başkan Adayı Bertan Zaroğlu, parti olarak ülke içerisinde demokrasinin güçlenme mücadelesi verirken bunun ilk önce YDP içinde yaşanması gerektiğini söyledi.

Zaroğlu, Annan Planı sürecinde KKTC siyaseti ile tanıştığını ifade ederken, kendisi için kişinin doğduğu yerin önemi olmadığını, kendisine “Nerelisin?” diye sorulduğunda “Türküm” diye yanıt verdiğini belirtti.

Türklük konusunda ırksal kafatasçı bir zihniyette değil duygusal bir sevgi yaklaşımıyla baktığını dile getiren Zaroğlu: “Vatanımızı, milletimizi insanlarımızı çok seviyorum” dedi.

YDP’nin bir ihtiyaç olarak doğduğunu, ülke siyasetinde kronikleşmiş sorunların aşılması için bir avuç yürekli insanın çalışmaları ile kuruluş aşamasında “Sen şu görevde ben burada olacağım” gibi hiçbir tartışma yaşamadan yol aldıklarını kaydetti.

Başlangıç noktasında Erhan Arıklı için seçim yapmadıklarını, bu konuyu tartışma konusu bile yapmadıklarını ifade eden Zaroğlu, o günün ardından 3 seçim geçtiğini, elbette ki demokrasilerde ve siyasi partiler içerisinde seçim olmasının çok doğal olduğunu, kendisinin de bu düşünceyle “Partiyi daha ileriye taşıyabilirim” noktasında aday olduğunu belirtti.

Zaroğlu, genel seçimlere ilk girdikleri dönem ve sonrasındaki süreçlerde de Genel Başkan ile çeşitli konularda fikir ayrılıkları olduğunu, ancak bunu hiçbir zaman dışarı yansıtmadıklarını dile getirirken, “KKTC’de yanlış giden bir düzen var” gerçeğinden yola çıkarak, kişisel düşüncelerin bu gerçeğin önüne geçmesini istemediklerini vurguladı.



“YOL ARKADAŞLIĞIM DEVAM EDİYOR”

Gelinen süreçte aday olmasına rağmen yol arkadaşlığının devam ettiğini ve yol ayrımı olmadığını ifade eden Zaroğlu, seçim yarışını bir kavga konusu haline getirmeyi hiçbir zaman arzulamadığını belirtti.

Partinin kurucularından olduğu, teşkilatlarını oluşturduğu, büyük mücadele verdiği ve partinin gelişmesine katkı koyduğu için aday olduğunu belirten Zaroğlu, Genel Başkan’ın etrafındaki bazı kesimlerin adaylık kararını başka bir boyuta çekerek hakarete varan söylemlerde bulunduğunu ve bu durumu tasvip etmesinin mümkün olmadığını söyledi.

Yapılmak istenenin üyelere korku vermek olduğunu vurgulayan Zaroğlu, bu hakaretlerin sadece kendisine değil aynı zamanda parti içinde kendisine destek veren kişilere de yapıldığını belirtti.

Bunun bir demokrasi sınavı olduğunu kaydeden Zaroğlu, ülke içi demokrasi mücadelesi verilirken bunun en başta parti içinde yaşanması gerektiğini söyledi.



“KAYBETMEM HALİNDE ASLA BIRAKMAYACAĞIM”

Genel Başkanın seçim kampanyasını, önceden YDP’de görev yapmış ancak daha sonradan ayrılıp başka bir parti kuran bir şahısla birlikte yürüttüğünü ifade eden Zaroğlu, Erhan Arıklı’nın “Kaybdersem ayrılırım” sözünün halen havada olması nedeniyle bir çok üyenin Arıklı’nın kaybetmesi halinde diğer siyasi partide bir yapılaşmaya gidebileceğinden endişe ettiğini belirtti.

Zaroğlu, kendisinin kaybetmesi halinde ise YDP’yi asla bırakmayacağını vurgularken, bunun bir domokrasi sınavı olduğunu çok iyi bildiğini, kaybetmesi halinde göz bebeği konumunda olduğunu dile getirdiği partisinden istifasının söz konusu olmadığını dile getirdi