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Zaroğlu: Devletin başı ile hükümetin birlikte adım atmasının zaruriyeti bir kez daha ortaya çıktı

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Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkan Yardımcısı ve Lefkoşa Milletvekili Bertan Zaroğlu, devletin başı ile hükümetin, kriz durumlarında birlikte adımlar atmasının ne derece zaruri olduğunun füze olayında bir kez daha ortaya çıktığını ifade etti.
Zaroğlu: Devletin başı ile hükümetin birlikte adım atmasının zaruriyeti bir kez daha ortaya çıktı

Zaroğlu, “Nitekim; bu yönde etkin hale getirilememiş, hatta getirilmesi düşünülmemiş olan kurumsal yapının da ivedilikle kurulması kaçınılmazdır” dedi.

Bertan Zaroğlu, Cumhurbaşkanı’nın da devletin başındaki otorite olarak, hükümetle ve ilgili tüm birimlerle birlikte, iş birliği içinde, eş zamanlı olarak, ülkenin ve halkın güvenliği adına hareket etmesi,  kriz içinde kriz yaratılmasını önleyecek duruşta olması gerektiğini belirtti.

Zaroğlu, “Olayın gerçekleştiği ilk dakikadan itibaren, kriz yönetiminin başında olması gereken Başbakan'ın da, ülkenin güvenliğini tehdit eden bu olayla ilgili sabah saatlerine kadar durumdan haberdar olmamasının son derece manidar olduğunu” kaydetti.

Zaroğlu, Dışişleri Bakanı olay mahalline acilen gitmiş ise de, bu durumun kurumlar arasında bir eşgüdüm zafiyeti olduğu gerçeğinin üzerini asla örtemeyeceğini savundu.

Zaroğlu şu ifadeleri kullandı:

“Halkımız güvenlik gibi hayati bir konuda, hükümet yetkililerinden kaynaklanan zafiyetlerle baş etmek durumunda bırakılmamalıdır. Bu bağlamda; geçmişte yaşanan krizlere yönelik amatör ve popülist yaklaşımlardan da ders alarak, kararlılık, sağduyu, ve bilinçle hareket etmek, devletin tüm kademelerinde bulunanların asli sorumluluğudur. Zaman, hamaset ve husumet zamanı değildir”.

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