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Zaroğlu Dome için 2 Milyon TL önerdi

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YDP Lefkoşa Milletvekili Bertan Zaroğlu Dome Otel için 2 Milyon TL yıllık teklif verdi.
Zaroğlu Dome için 2 Milyon TL önerdi

YDP Lefkoşa Milletvekili Bertan Zaroğlu Dome Otel için 2 Milyon TL yıllık teklif verdi. Sosyal Medya bir anda hareketlendi. Çeşitli tartışmalar yaşandı.

Dome Otel konusu uzun süredir gündemdeki yerini tutmaya devam ediyor.YDP Lefkoşa Milletvekili Bertan Zaroğlu'nun 2 Milyon TL kaynağı nereden bulduğu merak konusu uyandırdı.Bilindiği üzere Milletvekilleri yemin ettiklerinde Cumhuriyet Meclisi'ne mal varlıklarını sunmak zorunda. Zaroğlu'nun bu kaynağı Meclis Başkanlığı'na sunup sunmadığı tartışma konusu oldu.

Zarf açılabilir mi? Meclis Başkanlığı'na sunulan mal varlığı ile ilgili zarf bir soruşturma durumunda açılabiliyor.

ZAROĞLU DA DOME OTEL'E TALİP

YDP Lefkoşa Milletvekili Bertan Zaroğlu Dome Hotel'e talip olduğunu açıkladı.Vakıflar İdaresi Müdürü İbrahim Benter ile görüşen Zaroğlu'nun sosyal medya paylaşımı şöyle:"Geçtiğimiz 10 yılda, Vakıflar idaresine sadece 1 milyon Tl ödeyerek, ekonominin tüm kurallarını alt üst eden sendikaya karşılık, Dome Otel için yıllık 2 milyon Tl teklif verdim..Böylesi önemli bir tesisin; ihalesiz hemde mevcut tekliflerden daha düşük bir bedel ile verilmesi hukuksuzdur.Bundan sonra top Başbakanda.."

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