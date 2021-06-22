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Zaroğlu: Erhan Arıklı’nın ailesi YDP’yi böldü

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YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu, konuşmaya başlarsa, YDP'de insanların yüzlerine bakamayacak hale gelenlerin olacağını belirterek, “Partiyi bölmenin cezasını çekecekler” diye konuştu.
Zaroğlu: Erhan Arıklı’nın ailesi YDP’yi böldü

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Milletvekili Bertan Zaroğlu, Haber Kıbrıs Web TV’de Ali Baturay’un sunduğu Markaj programına konuk oldu.

"YDP'NİN ELİNDEKİ KURUMLAR ÇÖKTÜ"

YDP’nin kurultayı sonrası istifası ile gündeme gelen Zaroğlu, çarpıcı açıklamalarda bulunarak, YDP’nin elinde bulunan kurumların çöktüğünü söyledi.

Defalarca ertelenen yakıt ihalesini işaret eden Zaroğlu, KIB-TEK’in ihale yapamadığını vurguladı.

"ÇİLİNGİRLE ODAMI AÇTILAR"

Erhan Arıklı’nın ailesinin YDP’yi böldüğünü de dile getiren Zaroğlu, kurultay sonrası çilingirle odasının açıldığını anımsattı.

“Ben yaparım olur” mantığı ile Arıklı’nın kendine yakın olan kişileri atadığını söyleyen Zaroğlu, “Olmaması gereken kişiler atandı” ifadelerini kullandı.

"BENİMLE BİRLİKTE 2 BİN KİŞİ İSTİFA EDECEK, PARTİ KÜÇÜLECEK"

Partiden ayrıldığında yerine vekil olacağını düşünenler olduğunu kaydeden Zaroğlu, aksine beraberinde 2 bin kişi ile istifa edeceğini aktararak, YDP’nin küçüleceğini vurguladı.

Açıklamalarından Erhan Arıklı’nın rahatsızlık duyduğunu ancak konuşmaya daha başlamadığını aktaran Zaroğlu, konuşmaya başlarsa insanların yüzlerine bakamayacak hale gelenlerin olacağını dile getirerek, “Partiyi bölmenin cezasını çekecekler” dedi.

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