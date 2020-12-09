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Zaroğlu: "Evet, Vatandaşlık Yasasını değiştireceğiz''

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YDP Genel Sekreteri Bertan Zaroğlu, “Vatandaşlık bu ülkenin en önemli konusudur, muhalefetle beraber halledilmeli” dedi.
Zaroğlu: "Evet, Vatandaşlık Yasasını değiştireceğiz''

YDP Genel Sekreteri Bertan Zaroğlu, “Vatandaşlık bu ülkenin en önemli konusudur, muhalefetle beraber halledilmeli” dedi.

Katıldığı tv programında konuşan Zaroğlu şöyle dedi;

“Bu yaklaşım gerçekten çok yanlış… Gerçekten rica ediyorum böyle önyargılı olmasınlar. Bu işin en doğru şekilde ilerlemesi için en iyisini yapacağız. Bekleyen 8 Bin dendi. Bu hemen olacak diye bir şey yok. Elbette öncelikli olan, evlilikten dolayı 4 yıl bekleyen vatandaşlıklar var. Bunları bekletmek insani ve anayasal zorunluluk açısından da anormal bir tavır. YDP’nin bunu düzeltilmesi noktasında elbette destek olacağız. Vatandaşlık yasası, hangi siyasi partiye sorarsanız sorun, değişmeli der. Evet işte değiştireceğiz. Vatandaşlık bu ülkenin en önemli konusudur, muhalefetle beraber halledilmelidir.”

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