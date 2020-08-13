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Zaroğlu, Genel Sekreterliği Büyükyılmaz’dan Devraldı

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YDP Genel Sekreteri seçilen Lefkoşa Milletvekili Bertan Zaroğlu, bugün parti merkezinde düzenlenen devir teslim töreninde görevi Turan Büyükyılmaz’dan devraldı.
Zaroğlu, Genel Sekreterliği Büyükyılmaz’dan Devraldı

YDP Genel Sekreteri seçilen Lefkoşa Milletvekili Bertan Zaroğlu, bugün parti merkezinde düzenlenen devir teslim töreninde görevi Turan Büyükyılmaz’dan devraldı.

YDP’den verilen bilgiye göre, törende konuşan Genel Başkan Erhan Arıklı, “Bu bir bayrak değişimi idi, başarıyla yapıldı. Şimdi finişe ulaşmak için çalışma zamanı” dedi.

Turan Büyükyılmaz döneminde üye sayılarının 650’den 7 bin 500’e ulaştırıldığını ve en büyük ikinci parti haline geldiklerini savunan Arıklı, “Bertan Zaroğlu döneminde ise üye sayımızı 11 bine ulaştırmak ve üye sayısı açısından KKTC’nin en büyük partisi haline gelme hedefimiz var. Genel seçimlere kadar bu hedefi gerçekleştirmek zorundayız. Zaroğlu’nun bunu gerçekleştireceğine inancım tamdır” diye konuştu.

Görevi devreden Turan Büyükyılmaz, “YDP’de görev bırakılmaz. Görevin ismi ve mahiyeti değişir sadece. Ben YDP’de bir görevi başarı ile yaptığıma inanıyorum. Bertan Zaroğlu bayrağı daha da ileriye taşıyacaktır. Buna eminim” dedi.

Genel Başkan Yardımcısı ve seçim komitesi başkanı olarak göreve devam edeceğini, pazartesinden itibaren sahada olacaklarını söyleyen Büyükyılmaz, “Hedefimiz 2. Tur... Bunu hep birlikte başaracağız” diye konuştu.

Yeni Genel Sekreter Bertan Zaroğlu ise daha önce de genel sekreterlik görevi yaptığını hatırlatarak görevin zorluğunu bildiğini ancak üyelerin yardımıyla başaracağını ifade etti. Zaroğlu “Genel Başkanımız bize 11 bin üye hedefini gösterdi. Mart ayındaki kurultaya kadar bunu elbette yaparız. Ama ondan önce Cumhurbaşkanlığı seçimi var. Önce Genel Başkanımızı Saraya taşıyalım. Sonrasını düşünürüz” ifadelerini kullandı.

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