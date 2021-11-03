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Zaroğlu: “Halk Sözünün Eri Siyasetçiye Hasret Kaldı”

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Zaroğlu: “Halk Sözünün Eri Siyasetçiye Hasret Kaldı”
Zaroğlu: “Halk Sözünün Eri Siyasetçiye Hasret Kaldı”

Bağımsız Milletvekili Bertan Zaroğlu, siyasetçilerin söylem ve eylemlelerinde farklılıklar olduğunu ve vatandaşın siyasete güveninin kalmadığını savunarak, halkın sözünün eri siyasetçilere hasret kaldığını ifade etti.

Milletin Partisi’nden yapılan açıklamaya göre, Bağımsız Milletvekili Bertan Zaroğlu, katıldığı programda siyasetteki söylem değişimlerini eleştirdi.

“Yapmam dediklerini yapıyorlar, gitmem dediklerine gidiyorlar, söylemem dediklerini söylüyorlar” diyen Zaroğlu, siyasetçilerin söylem ve eylem farklılıklarına sitem etti.

Vatandaşın siyasete güveninin kalmadığını ve siyasetçilere temkinli yaklaşmak zorunda hissettiğini öne süren Zaroğlu, “Sayın Özersay teknokrat hükümet dışında hükümete destek vermeyeceğiz demişti. Sucuoğlu’nun HP’ye ziyareti sonrası basına yaptığı açıklamada HP’nin içerisinde bulunduğu hükümet modellerine sıcak baktıklarını söyledi. Sayın Arıklı, Sucuoğlu ile kimyamız tutmuyor, kendisiyle hükümet kurmam dedi, şimdi ise destek veriyor” diyerek, yapılan açıklamalardan adeta 360 derece dönüldüğünü ve tam tersi faaliyetlerde bulunulduğunu öne sürdü.

Halkın söylediğinin arkasında duran siyasetçilere hasret kaldığını da ifade eden Zaroğlu, sözünün eri olan ve dik duranların kalıcı işler başarabileceğini kaydetti.

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