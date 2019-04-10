Zaroğlu: Hükümet hassasiyet göstermeli

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda güncel konuşmalar yapıldı.

YDP milletvekili Bertan Zaroğlu, muhalefetin konuşma günü olan bugünde Meclis koltuklarının boş olduğunu, Şahali’nin her hafta olduğu gibi Genel Kurulda bulunarak soruları yanıtladığını söyledi.

Zaroğlu, “Özersay ve Şahali burada. Hükümet yetkilileri Mecliste değil. Bu konuda hassasiyet gösterilmeli” dedi.

Bertan Zaroğlu, hükümet yetkililerinin açıklamalarını “göz boyamak” olarak niteledi.

Zaroğlu, “Türkiye ile protokol imzalanmış olsa, bozulan sistemin düzeltilmesi ve reformlar için iyi bir fırsat doğacaktı” değerlendirmesinde bulundu.

Zaroğlu, “Türkiye’nin bundan böyle afaki vaatler ve içi boş söylemler karşısında KKTC’ye tek bir kuruş göndermesi mümkün değil” dedi.

YDP milletvekili Bertan Zaroğlu, bütçeyle ilgili değerlendirmede de bulunarak “Tablo vahim” ifadelerini kullandı.

Ekonomik örgütlerin zor durumda bulunduğunu her fırsatta ifade ettiğini belirten Zaroğlu, “Sektör temsilcileri hükümetin artık bir yol çizmesi gerektiğini söylüyor” dedi.

Hükümet ortakları arasında uyumsuzluk olduğunu savunan Zaroğlu, buna örnek olarak Özersay’ın açıklamasını gösterdi, “Taslağın oluşmadığını Sayın Özersay’dan öğrendik” dedi.

Zaroğlu, hükümeti, vatandaşların feryatlarını görmez ve duymazdan gelmekle suçladı.