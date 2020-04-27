Zaroğlu: “Hükümet yeni açılımlar konusunda muhalefeti yok sayıyor”

Yeniden Doğuş Partisi(YDP), Hükümeti, bazı ekonomik faaliyetlerin 4 Mayıs’ta başlayabileceği açıklamasını, sadece sektör temsilcileriyle görüştükten sonra yaptığı gerekçesiyle eleştirdi.

Genel Başkan Yardımcısı ve Lefkoşa Milletvekili Bertan Zaroğlu, Başbakan Ersin Tatar’ın bazı ekonomik faaliyetlerin 4 Mayıs’ta başlamasına izin verilebileceği açıklamasıyla ilgili olarak yaptığı yazılı açıklamada, “Ne var ki Hükümetin bu aşamada muhalefete herhangi bir bilgi vermemesi, sadece sektör temsilcileri ile istişare yaparak kararlar üretmesi kabul edilemez bir durumdur” dedi

Muhalefetin sürecin başından itibaren Hükümete hoşgörü ve anlayış gösterdiğini belirten Zaroğlu, söz konusu açıklamanın “muhalefeti yok sayma” anlamına geldiğini savundu.

Zaroğlu, “Hükümetin bu tavrından sonra, bundan sonraki aşamalarda muhalefetten herhangi bir anlayış ve destek beklemesi de söz konusu olamayacaktır” dedi.