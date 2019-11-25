Zaroğlu: Kadına yönelik şiddet konusunda zihinlerin değişmesi gerek

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, Genel Kurulda güncel konuşma yaptı.

Arıklı, Barış Harekatı’na “İşgal Harekatı”, Türkiye’ye “İşgalci”, Türk ordusuna “işgal ordusu” demesinin anlaşılır olmadığını savundu.

Bu görüşü bir kamu görevlisinin paylaşmasının yasalar kapsamında cezaolduğunu söyledi, “Hükümetler bugüne kadar neden harekete geçmedi” diye sordu.



Ülkedeki yargı sisteminin yargıçlara manevra alanı tanıdığını kaydeden Arıklı, TC Cumhurbaşkanı ile ilgili kolaj davasının sonucunu eleştirdi. Arıklı, “Yargıya elbette saygımız var ama belki de yargı sisteminde değişikliğe gitmeliyiz” şeklinde konuştu.



Arıklı, “Türkiye ile bağlarımız birkaç kişinin söyleyeceği sözle sarsılmaz. Başbakanın adımını alkışlıyorum ama bunun arkası gelmeli. Yasalar ortadayken birilerinin Türkiye’ye hakaret etmesine izin vermemeliyiz. Bu birilerinin işine gelebilir ama milli duyguları yüksek olan ve hükümette olan kişilerinbuna sessiz kalması bizleri üzer” dedi.

Bir siyasi partinin koro eşliğinde “Ayşe Evine dön” şarkısı söylediğini, bir sendika başkanının Türkiye’ye ve Türk ordusuna hakaret ettiğini, bir gazetenin yayınladığı kolajlaTC Cumhurbaşkanı’na hakaret ettiğini söyleyen Arıklı, “ Bunun önünü almazsınız gerisi gelir. TC Elçiliği önünde daha ağır pankartlarla mitingler yapılabilir” dedi.



TATAR



Başbakan Ersin Tatar, ülkede zaman zaman fikir ve ifade özgürlüğünün istismar edildiğini söyledi.

Bu ifadeleri bir öğretmenin gündeme getirmesinin kabul edilmez olduğunu kaydeden Tatar,“Amaç öğretmene, eğitime hizmet değil. Başka bir yere hizmet etmektir. Cesaretin varsa siyasete girersin bunları orada söylersin” dedi.

Çoğu öğretmen ve öğrencinin bu sendikacının görüşünü kabul etmediğini kaydeden Tatar,“Bu düşünceler, Kıbrıs Türk halkının duruşuna, düşüncülerine hizmet etmiyor... Bu pozisyonları istismar edenlerin yaptırım ve yasalarla sıkıştırılması lazım. Bu kadar ifade özgürlüğü olamaz. Devletten maaş alacaksın ama bu devlete bunları söyleyeceksin…KKTC’yi zayıflatmak, sorgulatmak, kafa karıştırmak istiyorlar” dedi.



Başsavcıdan bu konuda araştırma yapmasını istediğini anımsatan Başbakan, “Yasalarla ilgili araştırma yapılacak. Esas olan KKTC’ye ve Kıbrıs Türk halkına hizmettir. Bu olanlar çalışmalarımıza gölge düşürüyor. Tüm bakanlarla da konuştum. Hükümet olarak bundan rahatsızız” şeklinde konuştu.



USAR



CTP milletvekili Sıla Usar, 25 Kasım’ın kadına şiddete karşı ses yükseltildiği ve dayanışmanın ve farkındalığın artırıldığı bir gün olduğunu söyledi. Usar, “Kadına şiddet artmıyor. Kadına şiddet görünür hale geliyor” dedi.

KKTC’de 10 yılda 20 kadının cinayete kurban gittiğini anımsatan Usar, “Polis, intihar gibi, kaza gibi beklenmedik her kadın ölümünün ardında gizli bir şiddet olup olmadığını araştırmak durumundadır. Buz dağının görünen kısmıyla yetinmemeliyiz” şeklinde konuştu.



Ülkede kadın sığınma evinin bir tane olduğuna dikkat çeken Usar, “Kadınların şiddete maruz kaldığında gideceği yer yok. Ve unutmamalıyız ki şiddeti sadece kadın değil çocuklar da görüyor. Devlet sığınma evleri konusunda çalışma başlatmalı. Devlete saygınlık yurttaşların fikir özgürlüğünü kısıtlayıcı hareketlerle sağlanamaz” dedi

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi’nin bütçesinin ve personelinin yetersizliğine işaret eden Usar, Cinsiyet odak noktaları, şiddeti önleme merkezleri yapılabileceğini, bunların zor olmadığını, Toplumsal Eşitliği Dairesi’ni güçlenmesi için CTP olarak üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını belirtti.

Şiddeti önlemek için kadınları güçlendirmek gerektiğini de vurgulayan Usar, “Toplumsal cinsiyet eşitliği kadın meselesi değil. Bunu toplum olarak ilke edinmeliyiz yoksa kadına şiddet engellemez” dedi.



SUCUOĞLU



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, kadına şiddetin sadece Kuzey Kıbrıs’ta değil, dünyada önemli bir sorun olduğunu söyledi.



Faiz Sucuoğlu, “Şiddet gören kadınlar rakamların çok üzerinde.Bunu biliyoruz” dedi.

Sucuoğlu, son 9 yılda KKTC’de 21, son 15 yılda Güney Kıbrıs’ta 30’un üzerinde kadın cinayeti yaşandığını belirtti.

Sucuoğlu, bakanlık bünyesinde 7/24 ve on call hizmet veren Alo 183 Kadına Yönelik Şiddet ve Çocuk İstismarı İhbar Hattı’na son 1 yılda bin 961 arama geldiğini söyledi.

“Bu aramaların 67 adeti şiddet mağduru kadınlardan oldu” diyen Sucuoğlu, Alo 183 İhbar Hattı’na gelen ihbarların, ilgili birimlere ve Polis Genel Müdürlüğü altında oluşturulan Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Birimi’ne aktarıldığını söyledi.



Sucuoğlu, bu ihbarlar sonucu, 2019 yılının ilk yarısında 62 kadına Sosyal Hizmetler Dairesi’nin hazırladığı raporlar ışığında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Kıbrıs Türk Barolar Birliği ile yapılan işbirliği protokolü çerçevesinde adli yardım desteği verildiğini aktardı

Sucuoğu, “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi aracılığıyla risk altındaki kadınlar için, Vakıflar İdaresi ile işbirliği yapılarak, kira desteği sağlandı. 19 şiddet mağduru kadın Sığınma Evi talebinde bulundu. Lefkoşa Türk Belediyesi ile yapılan istişareler ile Belediye’ye ait kadın sığınma evine yerleştirildi” dedi.

İkinci sığınma evinin Gazimağusa’ya, üçüncü sığınma evinin Girne’ye yapılması hedeflerine işaret eden Bakan Sucuoğlu, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi’nin yasası konusundaki sıkıntılar nedeniyle müdür gibi bazı atamaların buraya yapılamadığını söyledi.

Sucuoğlu, “Şiddeti normalleştirmemeli, sessiz kalmamalıyız. Sessiz kalırsak dozu artar. Bir daha oldu, başka olmaz düşüncesine kapılmayın. Şiddete uğrayan kadınlara 24 saat hizmet vermeye, haklarını savunmaya devam edeceğiz. Lütfen bize ulaşın” dedi.



ZAROĞLU



YDP milletvekili Bertan Zaroğlu da Genel Kurulda Şans Oyunları Yasası hakkında güncel konuşma yaptı.

Zaroğlu, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü ile ilgili de kısa bir açıklama yaptı. Zaroğlu, kadına yönelik şiddet konusunda zihinlerin değişmesi gerektiğini kaydederek, “Devlet olarak da üzerimize düşeni yapmalıyız” dedi.



Bertan Zaroğu, Şans Oyunları Yasası’ndaki değişiklikleri madde madde değerlendirdi ve önerilerini dile getirdi.

Bet ofislerle ilgili yapılan değişikliğin neye hizmet ettiğini soran Zaroğlu, “Seçim döneminde bet ofislerini kapatacağız, sayılılarını azarlatacağız diyenler tam tersini yapıyor” dedi.



Zaroğlu, “Bu yasanın ana fikri adanın kuzeyinin turizm cennetine değil kumar cennetine çevirmektir” şeklinde konuştu.



AMCAOĞLU



Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Zaroğlu’nu yanıtladı.

Amcaoğlu, “Bet ofisleri, şans oyunları yasası altında faaliyet gösteren casinolarla aynı kefeye koyamazsınız. Bu doğru olmaz. Geçmişte ön izin alma koşulları netti ama bu Maliye Bakanlığı uhdesindeydi. Ben bunu 2 göz değil 22 göz değerlendirsin diye Bakanlar Kurulu’na götürdüm. Milyonlarca dolarlık yatırımların önünü kapamak için bu koltuğa oturmadım” dedi.



Yasadaki değişikliğin turizm teşvikleri için kaynak oluşturmada önemli olduğunu kaydeden Amcaoğlu, “Başka bir niyet yok. Adanın turizm cenneti haline gelmesi için adım atıyoruz” şeklinde konuştu.



Amcaoğlu, KKTC Merkez Bankası’nın yayınladığı 2019 üçüncü çeyrek bültenine işaret ederek, “Hiçbir doğrudan girdi maliyetin zam yapmadan, insanların sırtına ek külfet yüklemeden geçen seneki üçüncü çeyrekle bu seneki üçüncü çeyrek arasında 350 milyonluk fark yarattık.” dedi



Turizmin sadece casino olmadığını, rakamlara bakıldığında bunun görüldüğünü de kaydeden Maliye Bakanı, bu tarz yaklaşımların acımasız buluğunu söyledi.