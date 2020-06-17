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Zaroğlu: “Kamera görüntüleri paylaşılsın, bu adamlar bir şey mi getirdi?"

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"Herşey net ama ifade edilemiyor" diyen YDP Milletvekili Zaroğlu, özel jetle gelen insanların eğlenmek için buralara gelmeye ihtiyacı olmadığını ifade ederek, ülkeye bir şeyler getirilmiş olabileceğini, "bavullarca paradan söz edildiğini" iddia etti.
Zaroğlu: “Kamera görüntüleri paylaşılsın, bu adamlar bir şey mi getirdi?"

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Milletvekili Bertan Zaroğlu, özel jetle gelen insanların eğlenmek için buralara gelmeye ihtiyacı olmadığını ifade ederek, ülkeye bir şeyler getirilmiş olabileceğini ima ederek “bavullarca paradan söz edildiğini” iddia etti.

Ada TV’de konuşan Bertan Zaroğlu, “Bu insanların marjinal şekilde eğlenebileceği imkanları var zaten… Buna neden takılıyoruz anlamıyorum: İsterlerse havada, uçakta da eğlenirler… Neden KKTC’ye geldiler? Mesele bu… Bir iddiaya göre burada bir işadamına milyon dolarlar getirildi bavullarla… Merit Otel’de kaldılar. Bir iddiaya göre de bu insanlar VIP’ten değil güvenlik kapısından çıktılar. Yani söz gelimi Erdoğan gelse oradan geçer… Burada hükümet kamera görüntülerini paylaşmalı… Ne geçirdiler görelim. Temiz toplum temiz toplum diyerek olmaz.” İfadelerini kullandı.

Bertan Zaroğlu, olup bitenin hazmedilebilecek bir şey olmadığının altını çizdi. 

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