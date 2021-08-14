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Zaroğlu: Kıb-Tek’te rüşvet % 60’a, % 40 bölüşüldü

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Zaroğlu: Kıb-Tek’te rüşvet % 60’a, % 40 bölüşüldü
Zaroğlu: Kıb-Tek’te rüşvet % 60’a, % 40 bölüşüldü

Millet Partisi Başkanı Bertan Zaroğlu, bir süredi kamuoyunda tartışılan gizli santral antlaşmasıyla ilgili ortada rüşvet döndüğünü iddia etti.

Bertan Zaroğlu’nun bir web TV kanalında katıldığı programda bu konuyla ilgili iddiaları şöyle:  Arıklı’nın talimatıyla özel bir firmaya 1.1 milyona şartname hazırlamak için para ödeniyor, karar alındı. İhalesiz 1.1 milyon TL.

Yine 1 bilyon 260 bin TL’ye beton zemim döktüler jeneratörler gemiye bindi geliyor dediler. 8 ay oldu o betonu döktüler parayı ödediler. Ama 8 aydır jeneratörler yok ortada. Eğer bu kadar acil değildi neden ihaleye çıkmadın?

Bu 1 milyon 260 bin TL’nin içerisinde ne kadarını hanginiz aldınız?

‘Kime yüzde 40 düştü kime yüzde 60 düştü?’ diye sormazlar mı?

Bu söylediklerimin hepsi yaşanmış olaylar. ‘Vurgun var, talan var, 200-300 milyon vurgun var.

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