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Zaroğlu, Kıbrıs sorununu Türklük mücadelesi dedi CTP'yi eleştirdi

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Ersin Tatar, New York’ta BM Genel Sekreteri Guterres ve Rum lider Hristodulidis ile son derece kritik bir görüşmeye giderken, ana muhalefet CTP’nin Genel Sekreteri’nden gelen açıklamanın akıl ve izandan yoksun olduğunu ifade etti.
Zaroğlu, Kıbrıs sorununu Türklük mücadelesi dedi CTP'yi eleştirdi

Yeniden Doğuş Partisi (YDP); Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, New York’ta BM Genel Sekreteri Guterres ve Rum lider Hristodulidis ile son derece kritik bir görüşmeye giderken, ana muhalefet CTP’nin Genel Sekreteri’nden gelen açıklamanın akıl ve izandan yoksun olduğunu ifade etti.

YDP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bertan Zaroğlu yaptığı yazılı açıklamada, “Ülkenin seçilmiş Cumhurbaşkanı’nı istifaya davet eden CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy’un yapmış olduğu bu açıklama BM nezdinde ve Rum lider karşısında Cumhurbaşkanı’nı ‘federasyon’ kıskacına hapsetme girişimidir.” dedi.

“Türkiye ile birlikte belirlenen milli siyaseti darbelemeye yönelik bu tür açıklamaların Rum yönetiminin oyuncağı olmaktan başka bir şey olmadığını” belirten Zaroğlu, Kıbrıs sorununun aynı zamanda Türklük mücadelesi olduğunu vurguladı.

Zaroğlu açıklamasını, “Bu mücadelede ülkenin seçilmiş Cumhurbaşkanı’nı diplomasi arenasında savaşa girmeye hazırlanırken, arkasından hançerleyenlere ne denir?” ifadeleriyle tamamladı.

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