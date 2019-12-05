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Zaroğlu konuştu... “Jeneratör alımında ısrar eden bakanlar kurulu şaibe altındadır”

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Zaroğlu konuştu... “Jeneratör alımında ısrar eden bakanlar kurulu şaibe altındadır”
Zaroğlu konuştu... “Jeneratör alımında ısrar eden bakanlar kurulu şaibe altındadır”

İşte Zaroğlu'nun yaptığı açıklama;

Aylardan beri tartışılan ve Kurumu büyük zarar uğratacağı bilinen Jenaratör ihalesi için  Bakanlar Kurulunun ısrarcı olduğu ve bu yüzden Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkan ve bazı üyelerinin istifa ettiği haberleri kamuoyunun bilgisine gelmiştir.

Bu Jeneratör ihalesinin bir şirkete milyonlarca auro para kazandırmak için yapılmak istendiği bilinmektedir. Alınması istenen 4 jeneratörün Finlandiyadaki toplam fiyatı 20 milyon dolar iken, ihale şartnamesindeki keşif bedeli 40 milyon dolar (37 milyon 750 bin auro) olarak belirlenmiştir. Ortada birilerinin cebine konulacak ve paylaşılacak rakam yaklaşık 20 milyon dolardır. Merak ettiğimiz Bakanlar Kurulunda hangi Bakan veya Bakanların bu ihalenin lobiciliğini yaptığıdır ve onlara bu paradan ne kadar pay ödeneceğidir.

Bu Hükümet zan altındadır. Hükümetin Başbakanı ve Başbakan Yardımcısı çıkıp kamuoyu önünde bu jenaratörlere niçin ihtiyaç duyulduğunu rakamlarla açıklamak ve  niçin başka enerji kaynaklarına yönelemeyeceğimizi gerekçeleri ile açıklamak zorundadır. Aksi taktirde onlar da zan altında olacaklardır.

YDP olarak Kurumun bu şekilde soyulmasına izin vermeyeceğimizin herkes tarafından bilinmesinde fayda vardır. Jeneratör lobisi, YDP’yi Kurumun ve Kurum çalışanlarının karşısında göstererek bir algı operasyonu yapmak istemektedirler. Herkes bilmelidir ki YDP’nin Kurum çalışanları ile bir sorunu yoktur. Kurum çalışanlarının hak ve kazanımlarının peşinde de değildir. YDP yıllardan beri Kurumu soyan yasal soyguncuların peşindedir. Bakanlık Müsteşarı yaptığı açıklamada yaptıkları incelemede 17 adet ihalede yolsuzluk ve usulsüzlük tespit ettiklerini söylemiştir.

Bu ihaleye çıkılması halinde ihalenin iptali için hukuki yollara başvurmanın yanı sıra Hükümet aleyhine toplu eylem ve mitingler yapacağımızı şimdiden ilan ediyoruz.

Saygılarımızla

Bertan Zaroğlu

Genel Başkan yardımcısı ve Lefkoşa Milletvekili

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