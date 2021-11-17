Zaroğlu: Kopyala Yapıştır Muhalefeti Değiliz

Zaroğlu; “Dürüst siyaseti ancak dürüst insanlar yapar, 23 Ocak’ta da bu siyaseti ilke edinenlerin yolu açılacak”

Milletin Partisi Kurucusu Lefkoşa Milletvekili Bertan Zaroğlu, yeni kurulan seçim hükümetinin hükümet programına yapılan eleştirileri değerlendirdi.

“Şapkadan tavşan çıkarılmasını beklemiyoruz”

UBP-DP hükümetine “evet” oyu verdiklerini belirten Zaroğlu, ülkeyi seçime götürecek mevcut hükümetten büyük beklentiler içerisinde olmadıklarını; iki ay içerisinde şapkadan tavşan çıkarmalarını da beklemediklerini vurguladı.

“Eleştirilere anlam vermek güç”

10 sayfalık hükümet programında usulen kullanılan bazı ifadelerin olduğuna dikkat çeken Zaroğlu, muhalefet partilerinin programdaki ifadeleri hedef alarak “-cek, -cak’lar var” şeklindeki eleştirilerine anlam veremediğini ifade etti.

“Kopyala-yapıştır muhalefeti”

Meclis tutanakları incelendiği takdirde aynı minvalde açıklamalara çok kez rastlanabileceğine vurgu yapan Zaroğlu; “Bazı partiler beş yıl yıl önce kurulan hükümetlere yapılan eleştirileri kopyalayıp, piyasaya sürmeye çalışıyor. Biz bunlara ‘kopyala yapıştır muhalefeti’ diyoruz” dedi.

“Dürüst siyaseti ancak dürüst isimler yapabilir”

Kopyala yapıştır muhalefetlerden ülkeye hiçbir hayır gelmeyeceğini ifade eden Zaroğlu, halkın akılcı muhalefete ihtiyacı olduğunu belirtirken, piyasadaki pahalılığa da vurgu yaptı.

“Halk evine ekmek götüremiyor, döviz almış başını gidiyor” diyen Lefkoşa Milletvekili, ülke siyasetinin en büyük ihtiyacının “dürüstlük” olduğuna vurgu yaparak; “dürüst siyaseti de ancak dürüst isimler yapabilir” dedi.

“23 Ocak’ta dürüst siyaseti ilke edinenlerin yolu açılacak…”

KKTC halkının 23 Ocak’taki seçimde dürüst siyaseti ilke edinen anlayışların yolunu açması durumunda ülkenin düzlüğe çıkacağını belirten Zaroğlu; Milletin Partisi olarak bu yolun açılacağına olan inançlarının da tam olduğunun altını çizdi.