  • BIST 1.365
  • Altın 490,294
  • Dolar 8,6687
  • Euro 10,2919
  • Lefkoşa 40 °C
  • Mağusa 39 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 38 °C
  • İskele 39 °C
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 31 °C
SON DAKİKADelta varyantı durdurulamıyor! Dünya ayakta!

Zaroğlu: "Krizin Nedeni Erhan Arıklı"

» »
Havadis Web TV'de Damla Dabis'e konuk olan YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu bazı açıklamalarda bulundu.
Zaroğlu: "Krizin Nedeni Erhan Arıklı"

YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu Havadis'te açıkladı:

Serdar Denktaş, Çalışma Bakanı'nın kendisi veya Zaroğlu'nun olması gerektiğini söyledi.

Serdar bey ille de bakanlığın kendisine verilmesinde ısrarcı olmadı ama Bakanlığın bir Milletvekiline verilmesinin doğru olacağını kendisi olmazsa benim olmam gerektiğini hükümete iletti.

Bakanlıklar Başbakan tarafından atanır .

Bakanlık şu partinin bu partinin değil Ersan Saner hükümetinin bakanlığıdır.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Maliye Bakanlığı İndirimli Mali Düzenleme Yasası’nın Son Tarihini Uzattı30 Haziran 2021 Çarşamba 14:53
  • Başbakan Saner, Polis Günü Dolayısıyla Polis Genel Müdürü Soyalan’ı Kabul Etti30 Haziran 2021 Çarşamba 14:46
  • Polis Günü Nedeniyle Anıtlara Çelenkler Konuldu...30 Haziran 2021 Çarşamba 14:24
  • Türkiye’den Güzelyurt’a 71.4 Milyon TL’lik Yatırım Desteği30 Haziran 2021 Çarşamba 14:21
  • Tarım Bakanı Çavuşoğlu Polis Teşkilatı’nın 57. Yıldönümü Dolayısıyla Mesaj Yayımladı30 Haziran 2021 Çarşamba 14:18
  • Lapta mezarlığında yangın çıktı...30 Haziran 2021 Çarşamba 13:59
  • Tatar: Özgürgün'e kırgınım!30 Haziran 2021 Çarşamba 13:52
  • Teknecik Bacalarından çıkan kara dumanın sebebi ne?30 Haziran 2021 Çarşamba 13:43
  • Kızılyürek, kuzey Kıbrıs'ta vatandaşlıklar konusunu AB gündemine taşıdı30 Haziran 2021 Çarşamba 13:26
  • Akdoğan'da 4 pozitif vaka çok sayıda temaslı!30 Haziran 2021 Çarşamba 12:20
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti