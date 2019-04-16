YDP Lefkoşa Milletvekili Bertan Zaroğlu Meclis kürsüsünde KKTC'de günlük yayın yapan Gazeteleri külliyen yalan yazmakla suçladı...
YDP Lefkoşa Milletvekili Bertan Zaroğlu Meclis kürsüsünde gazeteleri sallayarak yazılanların külliyen yalan olduğunu iddia etti.
Bertan Zaroğlu Yenidüzen, Afrika,Detay ve Yeni Bakış Gazeteleri'ni külliyen yalan yazmakla suçladı
Gazeteler ne yazdı?
Zaroğlu Meclis kürsüsünde KKTC'de günlük yayın yapan Gazeteleri külliyen yalan yazmakla suçladı
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