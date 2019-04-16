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Zaroğlu Meclis kürsüsünde KKTC'de günlük yayın yapan Gazeteleri külliyen yalan yazmakla suçladı

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YDP Lefkoşa Milletvekili Bertan Zaroğlu Meclis kürsüsünde KKTC'de günlük yayın yapan Gazeteleri külliyen yalan yazmakla suçladı
Zaroğlu Meclis kürsüsünde KKTC'de günlük yayın yapan Gazeteleri külliyen yalan yazmakla suçladı

YDP Lefkoşa Milletvekili Bertan Zaroğlu Meclis kürsüsünde KKTC'de günlük yayın yapan Gazeteleri külliyen yalan yazmakla suçladı...

YDP Lefkoşa Milletvekili Bertan Zaroğlu Meclis kürsüsünde gazeteleri sallayarak yazılanların külliyen yalan olduğunu iddia etti.

Bertan Zaroğlu Yenidüzen, Afrika,Detay ve Yeni Bakış Gazeteleri'ni külliyen yalan yazmakla suçladı

Gazeteler ne yazdı?

detay-002.jpg

yeni_duzen.jpg

afrika-001.jpgyeni_bakis.jpg
 

Zaroğlu Meclis kürsüsünde KKTC'de günlük yayın yapan Gazeteleri külliyen yalan yazmakla suçladı

detay_meclis.jpg

 

 

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