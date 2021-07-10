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Zaroğlu; milli duruşa ters bir şekilde hareket eden bir ismin bakanlığına destek vermeyeceğini açıkladı...

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Zaroğlu; milli duruşa ters bir şekilde hareket eden bir ismin bakanlığına destek vermeyeceğini açıkladı...
Zaroğlu; milli duruşa ters bir şekilde hareket eden bir ismin bakanlığına destek vermeyeceğini açıkladı...

İşte açıklama;

Çalışma Bakanlığının belirleneceği şu sıralarda İsmimiz kullanılarak falanca isim çalışma Bakanlığına atanırsa Bertan Zaroglu hükümete destek verir gibi konuşmaları duyuyorum..
Açık ve net bir şekilde ifade ediyorum;
Bu olayların hiçbir yerinde bulunmam mümkün olmadığı gibi, Cumhurbaşkanlığı seçiminde Milli duruşa ters bir şekilde hareket ederek, yaşanılan tüm hakikatlere rağmen en desteklenmemesi gereken adayı destekleyen birisinin Bakanlığını asla tasvip etmem ..

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