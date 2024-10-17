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Zaroğlu: Müzakerelere kapı aralandı

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YDP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bertan Zaroğlu, New York’taki gayriresmi yemeğe işaret ederek, “Müzakerelere kapı aralandı” dedi.
Zaroğlu: Müzakerelere kapı aralandı

YDP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bertan Zaroğlu, New York’taki gayriresmi yemeğe işaret ederek, “Müzakerelere kapı aralandı” dedi.

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bertan Zaroğlu, New York’taki üçlü akşam yemeğine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Zaroğlu’nun açıklaması şöyle:

“New York görüşmeleri konusunda değerlendirmelerde bulunabilmek için Sayın Cumhurbaşkanı’nın adaya dönüp bizlere bilgi vermesini bekliyoruz.

Daha önce de vurguladığımız gibi New York’a basit bir yemek için gidilmemiştir. Orada müzakerelere başlamak için zemin yoklanmış ve anlaşıldığı kadarıyla kapıda aralanmıştır. Anlaşılan o ki, görüşmeler bundan sonra Anavatanların da katılımıyla 4 + 1 şekilde başlayacak ve sonraki süreçte orada konuşulacaktır.

Biz New York’un en somut sonucunun yeni kapılar konusunda iki liderin görüşmeler yapması olduğunu düşünüyoruz. Bize göre yeterli olmasa da Yenikapılar konusunda adım atılması önemlidir. Daha geniş ve özlü değerlendirmemizi Sayın Cumhurbaşkanından gerekli bilgileri aldıktan sonra yapacağımızı ve partimizin hassasiyetlerini ortaya koyacağız.”

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