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Zaroğlu özür bekliyor

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YDP Lefkoşa Milletvekili Bertan Zaroğlu, “Bengül Gargınsu' nun yasaklı kitap bulundurmaktan değil, terör örgütüne üyelik ve örgütün propagandasını yapmaktan tutuklandığını iddia etti
Zaroğlu özür bekliyor

Zaroğlu yaptığı yazılı açıklamada, dün Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda da bunu ifade etmesine rağmen, konuşması sırasında CTP milletvekilleri Fazilet Özdenefe, Sıla Usar İncirli ve Biray Hamzaoğulları’nın kendisine sözlü saldırıda bulunduğunu iddia ederek , “Olay kitap meselesi değil terör örgütüne üyelik meselesidir”  iddiasında bulundu.

Zartoğlu açıklamasında; Özdenefe, İncirli ve Hamzaoğulları’nı kendisinden ivedi olarak özür dilemeye ve ülke gündemini yakından takip etmeye davet etti.

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