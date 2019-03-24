Zaroğlu: Satılık gazeteciler!

"Devletten herhangi bir geliri olmamış, tek karış toprak almayan varını yoğunu bu uğurda harcayan şahsımla alakalı bilip bilmeden laf söylemelerinden fazlasıyla sıkıldım..."

Ulusal Birlik Partisinin bazı yöneticileri,

partimizle alakalı iftira dolu sözler ve saçma sapan söylemlerle örgüt başkanlarımızı arayıp baskı yaparak, partimizden ayrılmaya ve kendilerini vatandaş yaptıkları gerekçesi ile,

UBP'ye dönmeye davet etmişlerdir.. (ses kayıtları vardır dinleyince mideniz bulanır!)

Bunun üzerine bugün düzenlediğimiz tanıtım gecesinde konuyu dile getirip,

şunları ifade ettim;

''Ulusal Birlik Partisinin bazı yöneticileri örgüt başkanlarımızı arayıp bizlerle ilgili iftiralar atıyorlar bunlardan haberdarız..

Ana muhalefet partisi Genel Başkanı değerli dostumuz, arkadaşımız sevgili Ersin Tatar'ın şahsında bu UBP yöneticilerine sesleniyorum, avcunuzu yalarsınız..'' Dedim..

Bunun üzerine,

Önümüzde ki 2020 Cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili belli hesapları olan bazı kurnazlar yada o kurnazların satılık kalemleri

''Zaroğlu'ndan Ersin Tatar'a Sert Eleştiri

“KKTC’nin teminatı artık bizleriz, YDP’dir Avcunu yala Ersin Tatar'' manşetiyle haberleştirdi..

Ben artık,

SATILIK GAZETECİLER tarafından,

Hakkımda çıkarılan yalan, yanlış çarpıtılmış kesilmiş, biçilmiş 15 yıl önce ki resimlerimle yada çok kötü bir an yakalanarak çekilmiş resimlerimle

haberlerimin paylaşılmasından,

KANI CANI BEŞ KURUŞ ETMEYEN İNSANLARIN,

bu haberlerin altında bana hakaret etmesinden,

HAYATIMIN EN DÜŞÜK GÜZELLİKLERİNE BİLE YETİŞEMEYECEK EZİKLERİN,

beni aşağılamaya çalışmasından,

İKİ GRAM AKLI OLMAYAN EMBESİLLERİN,

bu haberlerin ya şahsıma düşmanlıkla yada siyasi bir amaç uğruna yapıldığını anlayamayarak bana küfür etmesinden,

BİR ŞEKİLDE BU DEVLETİN SIRTINDAN GEÇİNEN ONURSUZLARIN,

yıllardır siyasetle uğraşıp

Devletten herhangi bir geliri olmamış, tek karış toprak almayan varını yoğunu bu uğurda harcayan şahsımla alakalı bilip bilmeden laf söylemelerinden

FAZLASIYALA SIKILDIM..

BU OYUNU YAPAN YA DA YAPTIRANLARA HELAL OLSUN YİYENLERE DE AFİYET OLSUN..

Bertan Zaroğlu

Lefkoşa Milletvekili

İşte Zaroğlu'nun yaptığı konuşmanın tamamı: