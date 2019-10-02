Zaroğlu: "Sayın Baybars haddini bil..."

YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu İkamet ve Vize Tüzüğü’nde geri adım atmanın söz konusu olmadığını' ifade eden İçişleri Bakanı'na, 'hodri meydan' dedi.

Zaroğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Önceki gün bir TV programımda, İkamet ve Vize Tüzüğü’nde geri adım atmanın söz konusu olmadığını' iddia eden İçişleri Bakanı'na, 'hodri meydan' diyorum...

Aynı yayında; partimizi hedef alarak, hamasi iddialarla, kafa karıştırılmaması söyleminde bulunan Sn. Bakan, gelsin istediği kanalda bu konuyu tartışalım ki... Halkımızda gerçekleri öğrensin… Ayrıca önemle altını çizmeliyiz ki, bu konuda hamaset yapan... Bizzat Bakan’ın, kendisidir…

Kaldı ki, Sn. Baybars tüzüğe ilişkin eleştirilerimizi de, komik bulduğunu iddia etmekle, aslında kendi defolarını ortaya çıkartmıştır…

Şöyle ki; Siyasi geçmişinin olmaması ve tecrübesizliği de dikkate alındığında, bu ifadelerin şaşırtıcı olmaması bir yana… Aynı zamanda kendisinin, Barakacılar ile, sıkı bir dayanışma içerisinde olduğu gerçeğini de, ortaya koymuştur…

Çünkü; bu tüzük gizli sosyalist Sn. Baybars tarafından değil, TC karşıtı kişiler tarafından hazırlanmıştır..

Keza sn. Baybars'ın; “ikamet ve vize tüzüğü ile ne murat ediyorsunuz, şeklindeki soruya verdiği: "..KKTC’nin tanınmamışlık sorunu nedeniyle, sadece Nijerya, Ermenistan ve Suriye’ye vize koyduk.. Şeklinde ki sözleri ise...

Manidar olmasının yanı sıra, kendisinin zayıf hukuk bilgisini de ortaya koymaktadır…

Çünkü; ülkemizi yegane tanıyan devlet olan T.C. Vatandaşlarını, ülkemizi tanımayan ülke vatandaşları ile aynı kefeye koymanın... Hiç bir mantıksal ve kuramsal açıklaması olamaz..

Bu nedenle; başta vatandaşlıklar konusu olmak üzere, her daim mağdurun ve mazlumun yanında olan partimiz adına… Hazırladığı ikamet tüzüğünü, 4' lü koalisyonda diğer ortaklarına kabul ettiremeyen… Ancak, mevcut hükümette,

UBP' lileri adeta uyutarak tüzüğü geçiren sn. Bakan...

Sanmasın ki, bu ülke sahipsizdir…

Bu ülkede, ikamet izni almak isteyen veya hak ettiği vatandaşlığı alamayan..

Türkiye kökenli insanlara, sn. Baybars döneminde, nasıl zulüm edildiğini, en iyi bilen kişiler olarak..

Kendisini bir kez daha uyarıyoruz…

Sn. Baybars haddini bil!..